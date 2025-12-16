Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

比亞迪香港年累計交付2萬輛新能源車｜第2萬位車主陳豪與陳茵媺夫婦 鍾情DENZA D9豪華7座MPV電動車

汽車
更新時間：01:47 2025-12-16 HKT
發佈時間：01:47 2025-12-16 HKT

過去三年間，比亞迪香港旗下兩大品牌，包括比亞迪（BYD）與騰勢（DENZA），已累計在港銷售了20,000輛新能源電動車。為紀錄這個重要發展進程，比亞迪香港昨日（12月15日）特別舉行「兩萬信賴 感恩同行」活動，同場並迎來第20,000位車主──藝人陳豪與陳茵媺夫婦。文、圖：sammy

比亞迪香港3年累計交付20,000輛新能源車：雙品牌紮根香港 迎接另一個新挑戰

交車儀式於仁孚集團的富騰汽車DENZA九龍灣旗艦店舉行。隆重其事，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮和仁孚集團行政總裁顏樂文還親身到場，向陳豪與陳茵媺夫婦交付新車，以表達對兩人選擇DENZA D9純電動豪華7座MPV的謝意，並一起見證品牌在港的重要發展步伐，以及邁向20,000輛的里程碑。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮強調，三年間獲得超過20,000名車主的支持，是BYD與DENZA雙品牌在香港紮根的重要推動力量。他補充，「20,000輛新能源車代表20,000名車主、20,000個家庭與20,000份信任，意義重大。然而，20,000輛也象徵着另一個新開始，面向另一新挑戰。為答謝廣大車主支持，比亞迪香港將持續引入更多元化的車型，涵蓋家庭用車、城市代步、越野SUV及高端新能源車等，以迎合和滿足顧客的不同需要。同時，品牌還會強化售後服務網絡和充電支援，與合作夥伴攜手推進本港的可持續交通發展，以更踏實的方式回應車主期望。」據運輸署統計數字，2025年1至9月，BYD聯同DENZA的新車成交量合共7,526輛，是全港汽車品牌之冠。

比亞迪香港三年累計交付20,000輛新能源車：豪華七座MPV舒適安全 買DENZA D9好過買樓

陳豪與太太陳茵媺表示，欣賞DENZA D9的寬敞實用七座位佈局，加上車廂設計豪華講究，座椅選用頂級NAPPA真皮包裹，兼且附設電動及按摩功能，不管日常出行或接送小朋友，能為一家五口帶來舒適自在的私人空間。另巨大尾箱可同時擺放多件行李，假期全家一起外遊無投訴。陳豪指自己儘管低調，卻不想失去格調，所以這輛純電動豪華7座MPV正是恰到好處。其次，新車續航力可達520公里（WLTC），兼且支援快速充電，充電10分鐘已可行駛150公里，而安全設備也先進和完善，予人十足信心。至於Moses席上一句：「買DENZA D9真係好過買樓」，更頓時引起在場人士放聲大笑。陳茵媺最喜歡是車廂的闊大空間，配合全景式天窗與按摩座椅，乘坐感與享受皆一流。此外，小雪櫃也非常實用，可預先冷藏飲品或保持食材新鮮。

 

Denza D9 Advanced FWD規格

傳動：103kWh鋰電 + 前置驅動馬達

馬力/扭力：230kW / 360Nm

0至100km/h：9.5秒

續航力：520km（WLTC）

尺碼：5,250 x 1,960 x 1,920mm

意向價：HK$598,000（「一換一」計劃）

查詢：2895 7300（富騰汽車）

 

