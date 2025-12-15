新世代超跑豐田Toyota GR GT日本發表│全新V8混能引擎+鋁合金車架 挑戰平治AMG GT及保時捷911 GT3

豐田(Toyota)本月初在日本發表3款全新超級跑車，包括汽油引擎GR GT街車、GR GT3賽車，以及純電動凌志Lexus LFA Concept，車廠榮譽會長豐田章男表示，三款車均是集團傾力製作、真正能擠身世界最頂級汽車舞台的代表作。不過三者仍在努力研發中，最快2027年開售。 文：DP 圖：Toyota

豐田Toyota GR GT/GT3日本發表│以賽車為開發目標 全新V8引擎+鋁合金車架

豐田章男在發布會上以「屈辱」兩字為中心，他指出20年前在德國紐在靈賽道參戰，被歐洲車超越時感到的無力感；以及14年前凌志被批評為很沈悶汽車時的羞憤，一切令他立志要決心改革，以及推出擁有真正駕駛樂趣的車款，例如過去幾年品牌推出的GR系列如GR Supra、GR86、GR Yaris及GR Corolla。今次三款最新型號超跑豐田GR GT/GT3及凌志Lexus LFA Concept，被譽為是豐田針對「沉悶汽車」評價的最強反擊。豐田章男強調自己雖然快到70歲，但仍會堅守發展出更好玩的汽油引擎新車到最後一刻，同時賦予新世代電動車一個駕駛樂趣靈魂。

豐田首席品牌營運官Simon Humphries表示，GR GT針對賽車(GT3組別)而開發的全新車系，有別於過往用街車改造成賽車的傳統。新車應用全新4公升雙Turbo引擎(Hot-vee格式)、全新設計鋁合金車架(前置引擎後驅)，還有一台濕式離合器8速自動波箱，以及一組混能系統(鋰電及馬達位於車尾)。傳動格局跟平治AMG GT十分相似，不過多了馬達混能系統(內置於波箱)，據講可輸出最少650ps馬力和850Nm扭力，不過其他數據則未有公布。GR GT3賽車版則刪減混能系統，波箱也改為賽車專用序列式規格

GR GT會否像上代凌志LFA一樣是限量產品和車價高昂？Simon Humphries向大家派發定心丸，他說豐田章男並不滿意上代LFA的限量銷售策略(太少人感受到車子的熱情)，所以今次GR GT不會是限量型號，雖然現階段未有任何售價資料，不過他說同級對手如平治AMG GT或保時捷911 GT3的車價會是一個很好參考指標。至於同場現身的新一代凌志LFA Concept(與GR GT共同底盤)，暫時仍在概念階段，目標是注入駕駛樂趣和重新定義純電跑車咆哮聲響！