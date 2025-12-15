Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世代超跑豐田Toyota GR GT日本發表│全新V8混能引擎+鋁合金車架 挑戰平治AMG GT及保時捷911 GT3

汽車
更新時間：15:31 2025-12-15 HKT
發佈時間：15:31 2025-12-15 HKT

豐田(Toyota)本月初在日本發表3款全新超級跑車，包括汽油引擎GR GT街車、GR GT3賽車，以及純電動凌志Lexus LFA Concept，車廠榮譽會長豐田章男表示，三款車均是集團傾力製作、真正能擠身世界最頂級汽車舞台的代表作。不過三者仍在努力研發中，最快2027年開售。    文：DP   圖：Toyota

豐田Toyota GR GT/GT3日本發表│以賽車為開發目標 全新V8引擎+鋁合金車架

豐田章男在發布會上以「屈辱」兩字為中心，他指出20年前在德國紐在靈賽道參戰，被歐洲車超越時感到的無力感；以及14年前凌志被批評為很沈悶汽車時的羞憤，一切令他立志要決心改革，以及推出擁有真正駕駛樂趣的車款，例如過去幾年品牌推出的GR系列如GR Supra、GR86、GR Yaris及GR Corolla。今次三款最新型號超跑豐田GR GT/GT3及凌志Lexus LFA Concept，被譽為是豐田針對「沉悶汽車」評價的最強反擊。豐田章男強調自己雖然快到70歲，但仍會堅守發展出更好玩的汽油引擎新車到最後一刻，同時賦予新世代電動車一個駕駛樂趣靈魂。
    豐田首席品牌營運官Simon Humphries表示，GR GT針對賽車(GT3組別)而開發的全新車系，有別於過往用街車改造成賽車的傳統。新車應用全新4公升雙Turbo引擎(Hot-vee格式)、全新設計鋁合金車架(前置引擎後驅)，還有一台濕式離合器8速自動波箱，以及一組混能系統(鋰電及馬達位於車尾)。傳動格局跟平治AMG GT十分相似，不過多了馬達混能系統(內置於波箱)，據講可輸出最少650ps馬力和850Nm扭力，不過其他數據則未有公布。GR GT3賽車版則刪減混能系統，波箱也改為賽車專用序列式規格
    GR GT會否像上代凌志LFA一樣是限量產品和車價高昂？Simon Humphries向大家派發定心丸，他說豐田章男並不滿意上代LFA的限量銷售策略(太少人感受到車子的熱情)，所以今次GR GT不會是限量型號，雖然現階段未有任何售價資料，不過他說同級對手如平治AMG GT或保時捷911 GT3的車價會是一個很好參考指標。至於同場現身的新一代凌志LFA Concept(與GR GT共同底盤)，暫時仍在概念階段，目標是注入駕駛樂趣和重新定義純電跑車咆哮聲響！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
5小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
17小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
20小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
5小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
9小時前