香港國際汽車博覽IMXpo 2025｜吉利Geely發佈全新EX5 Max Plus純電動SUV NEDC續航力550km 電動小車Geely EX2及充電混能SUV車Geely STARRAY EM-i同場首展

2025香港國際汽車博覽（IMXpo 2025），今日起一連四天在（12月11日至14日）在亞洲博覽館舉行，今年焦點是首次結合Tokyo Auto Salon東京改裝車展香港站（TAS·HK）聯動舉行。當中，吉利汽車（Geely）展出了多款新車，涵蓋純電動和外插充電混能SUV，矚目吸引。文、部分圖片：sammy

香港國際汽車博覽IMXpo 2025：搭載68.39kWh短刀鋰電 「一換一」車價$239,000

香港國際汽車博覽IMXpo 2025：展出新車涵蓋純電動和外插充電混能SUV，矚目吸引。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025：出席盛會嘉賓包括吉利國際公司國家銷售經理趙博睿(左三)和智聯志利新能源汽車服務(香港)有限公司總經理謝迪邦(右一)

香港國際汽車博覽IMXpo 2025：吉利為EX5純電動SUV擴軍，帶來全新EX5 Max Plus長續航版。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025：EX5 Max Plus的「一換一」售價$239,000，現時訂購可於2026年首季交付。

吉利為EX5純電動SUV擴軍，帶來了全新EX5 Max Plus長續航版。新車與原有Pro和Max一樣，同屬單馬達前驅設計，焦點是搭載了68.39kWh容量更大的短刀鋰電。動力方面，214hp馬力與320Nm扭力維持，NEDC續航力卻提高至550km，比Max版多行60km。由於車重相應增至1,815kg，0-100km/h加速需時7.5秒，比Max版的7.1秒稍慢。新車同樣支援DC 100kW直流快充，約20分鐘可充30%至80%，接上AC 11kW電源，大慨7小時可充滿。至於裡外設計和裝備配置，跟Max版沒有多大分別。車價方面，EX5 Max Plus的「一換一」售價是$239,000，現時訂購可於2026年首季交付，而EX5 Max和EX5 Pro的最新「一換一」售價是$219,000和$199,000。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025：後驅電動小車靈活實用 充電混能SUV總續航力943km

同場還展出了Geely EX2純電動小車（即內地Geely星愿）與Geely STARRAY EM-i外插充電混能SUV，預計在2026年陸續抵港。Geely EX2的長闊高是4,135 x 1,850 x 1,580mm，軸距2,650mm，尺碼與比亞迪海豚接近。這款單馬達後驅電動小車採用39.4kWh電池，馬力85kW（約115ps），扭力150Nm，NEDC續航力395km，連接DC 70kW直流快充，21分鐘可充電30%至80%。前輪驅動的Geely STARRAY EM-i，體積大小與EX5相若，外插充電混能SUV配備可輸出98hp馬力與125Nm扭力的1.5公升自然吸氣引擎，連同18.4kWh電池及電馬達，WLTP總續航里程高達943km。純電模式下可行駛83km，連接DC 30kW快充，20分鐘可補充30%至80%電量。