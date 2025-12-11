香港首三季私家車新登記量34,540輛 同比下滑3.34%│純電動新車市佔率達71.04% 比亞迪BYD強勢蟬聯雙冠王

運輸署已公布9月份香港車市統計數字，無形中也派發了2025年首三季本地車壇成績表。今年1月至9月累計私家車新車登記總數34,540輛，較2024年同期（35,735輛）減少3.34%，電動車市場佔有率達71.04%（24,537輛)，同比亦微跌0.69%。當中，比亞迪（BYD）首三季及9月份交投量皆排名第一，繼上半年與6月份後，強勢蟬聯「雙冠王」。文、部分圖片：sammy

2025年首三季本地車市成績公布：比亞迪BYD升40.86%高踞榜位 極氪Zeekr首度進佔三甲

2025年首三季十大排行榜中，國產電動車品牌維持佔據五席，進一步確認「紅軍」已成為本地車市的中流砥柱。比亞迪（BYD）表現勢如破竹，1至9月累計交投量6,878輛，同比升幅40.86%，創歷來新高踞榜首。隨着品牌引入全新BYD SEAL 6，將戰線拉闊至中型房車市場，預計銷量將節節上升，登上本年度銷量總冠軍寶座指日可待。儘管車款與型號選擇侷限於Model 3和Model Y，加上對手攻力持續提升，查Tesla表現並不賴，首三季銷量6,401輛，只較比亞迪少477輛居次席；若與去年同期相比，僅回落14.45%，跌幅也較年中的30.7%顯著收窄。憑著009 MPV與7X SUV兩把尖刀，極氪（Zeekr）首三季成交量達1,548輛，較上半年躍升一位至季軍。

寶馬（BMW）以1,429輛排名第4位，但交投量同比顯著銳減愈半。第5位是另一國產電動車品牌小鵬汽車（XPENG），成交量1,187輛。豐田（Toyota）以8輛毫釐之差緊隨其後，且看專為香港打造的全新bZ3X純電SUV，能否為品牌爭取佳績。第7位是首度躋身十大排行榜的廣汽埃安（GAC AION），總交投量達1,003輛，而隨着新車陸續有來，往後成績可望更上一層樓。至於第8位至第10位分別是本田（Honda）的954輛、上汽MG的851輛及平治（Mercedes-Benz）的790輛。

2025年9月份本地車市成績公布：交投量同比增長59.12% 電動車勁升94.83%

9月份本地車市統計數字方面，全月私家車（新車）登記量4,678輛，較8月(4,107輛）上升13.9%；主導大市的電動車同步增長，交投量3,542輛增加22.18%，而電動車市場佔有率高達75.72%。再者，若與去年同期比較，全月成交量顯著上揚59.12%，電動車幅度更厲害達94.83%。

9月份中，比亞迪以920輛封王，勁升121.69%。第2位是853輛的Tesla，跌幅13.05%，而第3位是極氪的546輛，升幅780.65%乃全月品牌之冠。也許新車未能趕及交付，導致廣汽埃安月內成交量下跌34.34%，以262輛退居第4位。第5位是寶馬，全月交付新車171輛，較8月份的99輛低位反彈72.73%。第6位豐田與第7位小鵬汽車同樣錄得跌幅，月內成交量124輛和120輛，分別下挫18.42%及31.43%。排名第8位至第10位，順序是109輛的上汽MG、104輛的本田和86輛的平治；當中，上汽MG與本田上升36.25%及2.94%，平治則回落32.28%，還看全新第三代CLA電動車能否帶動重現升浪。