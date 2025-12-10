2025 No.1 Car Awards汽車頒獎禮│本地車壇年度盛事 一億元名車列陣

由星島新聞集團旗下《駕駛艙》及《CAZ Buyer》主辦的一年一度車壇盛事《2025 No.1 Car Awards汽車頒獎禮》， 今年移師港島新地標合和酒店頂樓「峯景匯58」舉行，24輛總值近一億元的名車雲集合和商場14樓公開展出，場面非常壯觀！ 文︰Angel 圖︰葉偉豪、劉駿軒

2025 No.1 Car Awards汽車頒獎禮│表揚年度優秀新車及本地汽車業界服務機構

《2025年No.1 Car Awards汽車頒獎禮》在港島新地標合和酒店頂層58樓的「峯景匯58」舉行，今年大會共頒發34個獎項，表揚年度最優秀新車及本地汽車業界服務機構。

頒奬禮由《駕駛艙》主編Daniel及司儀Yasmin擔任主持， 並由星島新聞集團副刊總監陳紀良（Meimei）及星島雜誌集團總經理任展興（Ronald） 致辭，後者提到國際豪華品牌繼續以創新科技引領香港汽車市場，而國產新能源品牌亦大舉進駐，帶給消費者更多元化的選擇。此外， 「港車北上」及「粵車南下」政策打通大灣區出行脈絡，令香港與內地車主交流更加頻密，希望可推動本地汽車行業發展！陳紀良提到《駕駛艙CAZ》汽車媒體平台今後會炮製更多高質素內容及節目，擴闊車迷資訊視野，同時透過跨界合作活動，結合線上線下平台優勢與資源，為持續發展鋪路。

2025 No.1 Car Awards汽車頒獎禮│兩大「神秘嘉賓」現身

今年《2025年No.1 Car Awards汽車頒獎禮》24輛得獎車及特別展示車，雲集合和商場14樓公開展出，今次大會特別安排了兩輛價值連城的Hypercars作為「神秘嘉賓」，包括全球限量275輛、市值超過3千萬港元的平治AMG One，由一位本地汽車收藏家兼《駕駛艙》忠實觀眾慷慨借出公諸同好。AMG One引用平治F1賽車1.6公升V6 Turbo引擎及4馬達混能系統，輸出1,063ps馬力。

至於另一輛Aston Martin Valiant，全球限量38輛，市值超過2千萬元，是由Aston Martin F1車手Fernando Alonso啟發及研發、由廠方Q by Aston Martin特別人手製造，採用5.2公升V12雙Turbo引擎(輸出745ps)配搭6速棍波和後驅，還有輕量3D打印碳纖維車身。在此多謝Aston Martin HK代理悉心安排，讓嘉賓可欣賞如此珍貴獨特極級超跑。

其他展出名車(不分先後)包括法拉利12Cilindri、賓利Continental GT Mulliner、Aston Martin Vanquish、林寶堅尼Urus SE、保時捷Macan Turbo Electric、平治CLA250+、寶馬X3 M50、MINI Countryman E、Zeekr 009及7X、豐田bZ3X、本田Freed e:HEV、富士Forester Hybrid、富豪XC90、小鵬X9、Avatr 11、Deepal S07、AION V、MG S5 EV、Maxus eDeliver5、東風Nammi VIGO、GAC Hyptec HT等。