全新中型四門電動車比亞迪BYD SEAL 6 Premium本地試駕｜單馬達後驅218ps馬力 NEDC續航力485km 「一換一」入門價15.8萬元起

儘管2025年快將過去，但比亞迪（BYD）依然全速推進，壓軸帶來了全新BYD SEAL 6純電動後驅中型四門房車，港版提供兩款選擇，「一換一」售價由HK$158,000起。 文、圖：sammy

比亞迪BYD SEAL 6 Premium電動車試駕：進軍本地中型房車市場 同級罕有RWD後驅設計

純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：今年壓軸出場的BYD SEAL 6份量十足，可為品牌銷量續創新高。

純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：同級罕有後輪驅動佈局，成就無與倫比駕控體驗。

純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：頂級版搭載56.64kWh鋰電池，可釋放約218ps馬力與330Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，NEDC續航力485km。

BYD SEAL 6即內地比亞迪王朝系列的秦L EV，跟海洋系列BYD SEAL海豹沒有直接關連。海外版稱為BYD SEAL 6，估計與採用「海洋美學」理念打造的動感外型有關。香港銷售新車包括Essential入門版和今次試駕的Premium 頂級高配版，「一換一」售價HK$158,000和HK$178,000。國產電動車以高性價比掛帥，但要在激烈競爭市況中突圍，必須擁有過人之處。設計智能安全與實用舒適之餘，中型電動房車另一亮點，是同級罕有後輪驅動佈局，可成就無與倫比的愉悅駕駛體驗。入門Essential與頂級Premium均屬單馬達後驅車型，前者配上46.08kWh磷酸鐵鋰刀片電池，擁有95kW（約130ps）馬力和220Nm扭力，NEDC續航力410km。Premium搭載56.64kWh更大容量電池，可釋放160kW（約218ps）與330Nm更強動力，0-100km/h加速7.5秒，比入門版快5秒，而相同標準續航力高達485km，滿足日用需要。

比亞迪BYD SEAL 6 Premium電動車試駕：拐彎操控滿Fun 快充半小時補給80%電量

建基e平台3.0架構的BYD SEAL 6，是一部公私兩宜的純電動中型房車。頂級版動力飽滿豐盈，加上淨重只1,800kg，行車表現淋漓暢快，結合後驅車的活潑神生彎路動態，精準操控揮灑自如，純粹駕駛樂趣不讓身價貴好幾倍的高性能房跑車專美。前麥花臣、後五連桿懸掛設定柔中帶剛，濾震效能理想，支撐與平衡力俱佳，兼顧穩定性與舒適度。另新車的最小迴旋半徑僅5.4米，能完美應對本地狹窄路況與多彎停車場環境。駕駛模式包括Eco、Normal、Sport和Snowfield四種，其中Sport反應更直接，衝刺力更強，但一般來說，Normal已有恰好稱心發揮。至於轉向與制動助力同有Standard與Sport兩級設定，制動能量回饋強度則有Standard和High選擇。新車最高支援DC 150kW直流快充，約30分鐘可補充30%至80%電量，透過V2L功能還可對外供電。

比亞迪BYD SEAL 6 Premium電動車試駕：造型兼具功能性 車廂闊落配置夠多

純電後驅四門房車長4,720mm、闊1,860mm、高1,495mm，體積與海豹接近，車廂軸距則長達2,820mm。「海洋美學」融合「龍顏」設計元素，造型美觀得體，銳利LED頭燈與貫穿式尾燈首尾呼應，配合隱藏式車門把手與18吋低風阻輪圈，不失科技感之餘，風阻更低至0.25Cd。座艙空間偌大，全平地台後座腳位伸展充足，乘坐感愜意開揚。Premium版配置更高級，齊備仿皮座椅與電動通風前座、多功能皮軚環、8.8吋液晶儀錶板和15.6吋多媒體觸控中央屏幕、Apple CarPlay與藍牙連接、恆溫冷氣及後座獨立送風、全景式天窗、手機無線充電、氣氛燈、Hi BYD語音助理、前後USB-A和USB-C連接埠、360泊車鏡頭、全車安全氣袋及DiPilot智能駕駛輔助系統，結合高剛性車架，大大提升出行安全。新車還配備同級獨有65升車前防水行李箱，而尾箱容量是460升，放平後座椅可即時擴大。安排壓軸出場的BYD SEAL 6當然份量十足，看來可為品牌銷量續創新高。