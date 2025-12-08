Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新中型四門電動車比亞迪BYD SEAL 6 Premium本地試駕｜單馬達後驅218ps馬力 NEDC續航力485km 「一換一」入門價15.8萬元起

汽車
更新時間：19:47 2025-12-08 HKT
發佈時間：19:47 2025-12-08 HKT

儘管2025年快將過去，但比亞迪（BYD）依然全速推進，壓軸帶來了全新BYD SEAL 6純電動後驅中型四門房車，港版提供兩款選擇，「一換一」售價由HK$158,000起。 文、圖：sammy

比亞迪BYD SEAL 6 Premium電動車試駕：進軍本地中型房車市場 同級罕有RWD後驅設計

純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：今年壓軸出場的BYD SEAL 6份量十足，可為品牌銷量續創新高。
純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：今年壓軸出場的BYD SEAL 6份量十足，可為品牌銷量續創新高。
純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：同級罕有後輪驅動佈局，成就無與倫比駕控體驗。
純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：同級罕有後輪驅動佈局，成就無與倫比駕控體驗。
純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：頂級版搭載56.64kWh鋰電池，可釋放約218ps馬力與330Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，NEDC續航力485km。
純電動比亞迪BYD SEAL 6 Premium房車本地試駕：頂級版搭載56.64kWh鋰電池，可釋放約218ps馬力與330Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，NEDC續航力485km。

BYD SEAL 6即內地比亞迪王朝系列的秦L EV，跟海洋系列BYD SEAL海豹沒有直接關連。海外版稱為BYD SEAL 6，估計與採用「海洋美學」理念打造的動感外型有關。香港銷售新車包括Essential入門版和今次試駕的Premium 頂級高配版，「一換一」售價HK$158,000和HK$178,000。國產電動車以高性價比掛帥，但要在激烈競爭市況中突圍，必須擁有過人之處。設計智能安全與實用舒適之餘，中型電動房車另一亮點，是同級罕有後輪驅動佈局，可成就無與倫比的愉悅駕駛體驗。入門Essential與頂級Premium均屬單馬達後驅車型，前者配上46.08kWh磷酸鐵鋰刀片電池，擁有95kW（約130ps）馬力和220Nm扭力，NEDC續航力410km。Premium搭載56.64kWh更大容量電池，可釋放160kW（約218ps）與330Nm更強動力，0-100km/h加速7.5秒，比入門版快5秒，而相同標準續航力高達485km，滿足日用需要。

比亞迪BYD SEAL 6 Premium電動車試駕：拐彎操控滿Fun 快充半小時補給80%電量

建基e平台3.0架構的BYD SEAL 6，是一部公私兩宜的純電動中型房車。頂級版動力飽滿豐盈，加上淨重只1,800kg，行車表現淋漓暢快，結合後驅車的活潑神生彎路動態，精準操控揮灑自如，純粹駕駛樂趣不讓身價貴好幾倍的高性能房跑車專美。前麥花臣、後五連桿懸掛設定柔中帶剛，濾震效能理想，支撐與平衡力俱佳，兼顧穩定性與舒適度。另新車的最小迴旋半徑僅5.4米，能完美應對本地狹窄路況與多彎停車場環境。駕駛模式包括Eco、Normal、Sport和Snowfield四種，其中Sport反應更直接，衝刺力更強，但一般來說，Normal已有恰好稱心發揮。至於轉向與制動助力同有Standard與Sport兩級設定，制動能量回饋強度則有Standard和High選擇。新車最高支援DC 150kW直流快充，約30分鐘可補充30%至80%電量，透過V2L功能還可對外供電。

比亞迪BYD SEAL 6 Premium電動車試駕：造型兼具功能性 車廂闊落配置夠多

純電後驅四門房車長4,720mm、闊1,860mm、高1,495mm，體積與海豹接近，車廂軸距則長達2,820mm。「海洋美學」融合「龍顏」設計元素，造型美觀得體，銳利LED頭燈與貫穿式尾燈首尾呼應，配合隱藏式車門把手與18吋低風阻輪圈，不失科技感之餘，風阻更低至0.25Cd。座艙空間偌大，全平地台後座腳位伸展充足，乘坐感愜意開揚。Premium版配置更高級，齊備仿皮座椅與電動通風前座、多功能皮軚環、8.8吋液晶儀錶板和15.6吋多媒體觸控中央屏幕、Apple CarPlay與藍牙連接、恆溫冷氣及後座獨立送風、全景式天窗、手機無線充電、氣氛燈、Hi BYD語音助理、前後USB-A和USB-C連接埠、360泊車鏡頭、全車安全氣袋及DiPilot智能駕駛輔助系統，結合高剛性車架，大大提升出行安全。新車還配備同級獨有65升車前防水行李箱，而尾箱容量是460升，放平後座椅可即時擴大。安排壓軸出場的BYD SEAL 6當然份量十足，看來可為品牌銷量續創新高。

  • BYD SEAL 6 Premium規格
  • 傳動：56.64kWh刀片鋰電、後置馬達驅動
  • 馬力/扭力：160kW(約218ps) / 330Nm
  • 0至100km/h：7.5秒
  • 續航力：485km（NEDC）
  • 尺碼：4,720 x 1,860 x 1,495mm
  • 售價：$178,000（「一換一」計劃）
  • 查詢：2663 0033

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
20小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
19小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
10小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
12小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
17小時前
新華社圖片
日本青森7.6級地震｜凌晨湧70厘米海嘯 官員：未來一周8級強震機率飆升
即時國際
8小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
16小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
23小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
13小時前
美減息高度預期提防「獲利回吐」 料更關注2026年步伐 高盛稱3月及6月再減
美減息高度預期提防「獲利回吐」 料更關注2026年步伐 高盛稱3月及6月再減
投資理財
3小時前