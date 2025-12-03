全新SUV電動車東風Dong Feng Nammi VIGO Pro本地試駕｜單馬達前驅163ps馬力 CLTC續航力471km 「一換一」車價HK$148,000

繼風行05（Forthing Friday）和eπ007後，東風（Dong Feng）又有新車抵港，所指是Nammi VIGO Pro純電動SUV，「一換一」售HK$148,000，而即使沒有此優惠，車價也只需HK$157,580，貴不到一萬元，定價進取親民。文、圖：sammy

純電動SUV東風Dong Feng Nammi VIGO Pro本地試駕：額定功率48kW享受一級牌費 主攻年輕人與小家庭市場

劍指年輕人與小家庭的Nammi VIGO Pro即東風納米06海外版，也是第二款在港上市的東風納米車型。香港代理引入是頂級Pro版，現時訂購最快聖誕節前後交車。5門5座位純電SUV的額定功率是48kW，按照最新電動私家車5級牌費標準計算，屬於Level 1級別，每年牌費為$1,500。新車同樣建基量子架構底盤平台，長闊高尺碼是4,306 x 1,868 x 1,654mm，體型較Nammi Box高大，軸距亦延長55mm至2,715mm，反映SUV擁有更寬敞和實用的車廂空間。型潮容貌觀感時尚簡約，線條勾畫俐落分明，襯托行李頂架、前後黑飾泵把、輪拱與裙邊及18吋輪圈，不失硬朗SUV豪情。一體化LED頭燈與尾燈前後呼應，同屬貫穿款式。車身顏色有白、銀、灰、橙、綠和黑6種，電動車門把手以半隱藏式設計，車廂門板內側還設有備用機械門鎖，協助危急時逃生。

純電動SUV東風Dong Feng Nammi VIGO Pro本地試駕：同級獨有「天地開」尾門 寬大車廂配置豐富

新車另一賣點是同級獨有，可上、下兩段開啟的「天地開」揭背尾門。打開「天門」頓變能遮陽隔熱小篷頂，開啟「地門」可當作餐桌使用，戶外活動時可擺放煮食用具或食物；廠方指其承重力超過150kg，可讓兩名成年人乘坐休息。同時，「地門」開後會跟尾箱處於同一平面，輕易推拉便可搬運大型物品，不用費力抬舉。簡約格調車廂佈局與eπ007近似，配色提供杏黑和灰黑兩種選擇。座艙配置包括皮座椅與多功能皮軚環，前座可電控調校坐姿，駕駛席兼具冷暖記憶功能。餘下設備還有8.88吋電子儀錶板、12.8吋觸控中央屏幕、50W手機無線充電、64色氣氛燈、全景式天幕頂、資訊娛樂系統支援Apple CarPlay與360鏡頭系統、恆溫冷氣連PM2.5空氣過濾與後排送風、智能語音聲控、前後3組USB Type-C充電、6喇叭音響、V2L對外放電、全車氣袋及智慧輔助駕駛系統等，豐富程度無投訴。 補充一點，車輛系統與設定，大部分可透過實體按鍵處理，操作直接便利。行李箱基本容量500升，放平後座椅即時擴大，而前後座也可連成舒適卧床。

純電動SUV東風Dong Feng Nammi VIGO Pro本地試駕：行車感輕鬆爽快 18分鐘快充80%

單馬達前驅Nammi VIGO Pro搭載51.87kWh磷酸鐵鋰電池，可釋放163ps馬力和230Nm扭力，CLTC與NEDC模式續航力分別是471km和411km，足夠日常使用。SUV最高支援DC 167kW直流快充，18分鐘可由30%充至80%，10分鐘已可行135km，代理還為電池提供終身保養服務，令車主後顧無憂。畢竟是一部實用型電動車，不能苛求它擁有跑車化性能與操控，整體表現卻恰好稱心。動力結實充沛，行車輕鬆爽快，稍嫌是軚感偏輕柔，轉向回饋反應不夠實在。前獨立麥花臣與後扭力樑懸掛配搭簡單，但濾震力與行車舒適性有驚喜，效能較預期理想，調校出色抵讚。不過，車廂寧靜度仍有可改進空間，尤其路噪頗明顯，升級更換國產輪胎應有幫助。駕駛模式包括經濟、舒適、運動三種，運動模式下，加速反應更快，衝刺力也更強。轉向輔助同有舒適、標準、運動之分，而能量回收也備關閉、弱、中、強四級選擇。有趣是新車內置三種不同情境模式，分別是「露營」、「小憩」和「雨雲」。「露營」可維持車輛一直在供電狀態，適合車中泊時使用，餘下兩種會播放不同音效，以助relax放鬆心情。其次，SUV尚有一個「趣味外放」功能，停車時可讓車內人透過揚聲器對外溝通，確富趣味性。

Dong Feng VIGO Pro規格表

傳動：51.87kWh磷酸鐵鋰電池 + 前驅馬達

馬力 / 扭力：163ps / 230Nm

尺碼：4,306 x 1,868 x 1,654mm

續航力：411km（NEDC）

售價：HK$148,000（「一換一」計劃）

查詢：Dong Feng HK / 3480 6780