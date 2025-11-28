全新國產電動車MG S6 EV 香港、歐洲同步登場│中型純電SUV續航530km 意向價24萬元起

國產上汽MG新車攻勢最近浪接浪，繼MG S5 EV電動車、MG ZS HEV混能車之後，代理再接再厲火速引入歐洲剛剛登場的全新MG S6 EV旗艦級純電SUV，港版有RWD後驅及今次測試的AWD四驅版兩款選擇，「一換一」意向價24萬元起，今天(11月28日)開始接受訂購。 文、圖：DP

MG S6 EV電動車香港歐洲同步發行│RWD後驅及AWD四驅版兩款選擇 對標比亞迪Sealion 7、小鵬G6及極氪7X

全新MG S6 EV香港跟歐洲同步開售，可說是品牌現時最大型純電SUV，同級對手包括比亞迪Sealion 7、小鵬G6及極氪7X等。車子應用集團Modular Scalable Platform(MSP)底盤，車長4.7米、闊1.9米，軸距2.835米。外形有點像擴大版的S5 EV，四個標準20吋拋光輪圈十分搶鏡，加上電鍍窗框裝飾，增添一份豪華感。個人覺得黑色、白色或淺金色車身更顯高貴。

香港版有RWD單馬達後驅及今次測試的AWD雙馬達四驅版兩款選擇，一律配77kWh鋰電，RWD輸出244ps及350Nm，0至100km/h加速7.3秒，WLTP續航力530km；AWD輸出361ps及540Nm，0至100km/h只5.1秒，WLTP續航力461km，兩者「一換一」意向價分別約24萬及27萬元。

車廂陳設是一貫MG汽車的實而不華格調，原車配有10.5吋數碼錶板連AR HUD投射資訊屏、12.8吋HD中控觸屏、360度鏡頭、手機無線充電。冷氣風掣鍵及風口，以至旋鈕式波棍均是實體手控格式，座椅以Nappa皮革及Alcantara麖面物料包裝，電控前座內置冷暖通風，後座也有加熱功能，還有一個巨大天幕頂(連電控隔陽簾)。充電方面，兩個版本支援144kW DC快充，10%充至80%約需38分鐘。

MG S6 EV電動車AWD四驅版首試│ 動力強勁又順暢 操控穩紮似歐洲車

MG S6 EV AWD雙馬達四驅版扭力高達540Nm，配合不算太重的車身(2,005kg)，即使採用Comfort模式(有5種選擇)已有非常充沛加速力，動力來得很順暢和線性；Sport模式力量感相若，不過電門反應更敏感、軚盤轉向感更充實，它的整體調校很明顯偏重舒適，沒有很強跑車感覺，開起來似一輛房車。操控反應卻有歐洲車一貫的穩紮風味，被動式懸掛抗傾力充足，攻彎時車身沒有任何不安浮搖，急煞車重量慣性也不嚴重，底盤也沒任何雜聲或粗糙感。

S6車廂空間雖不是同級SUV最大一員，但後排平地台腳位闊落合理，而且座背角度可作調校，坐姿舒適。市區行車尚算寧靜，只有輪胎傳來的少量路噪聲，駕乘舒適可說是MG暫時最優秀車型。