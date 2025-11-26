Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

保時捷Porsche首度聯乘人氣Labubu 藝術車杜拜現身│龍家昇親自創作911 Targa特別版 King Mon限量雕塑同步發行

更新時間：15:42 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:42 2025-11-26 HKT

保時捷(Porsche)上周末在中東杜拜，舉行一年一度Icon of Porsche 2025大型品牌車聚活動，除了展出品牌旗下不同車型，包括全球首發的Cayenne Electric電動車，另一焦點是保時捷首次聯乘全球人氣急升的「The Monster」系列Labubu(拉布布)公仔，來自香港的創作者龍家昇親自操刀設計出一款Labubu x Porsche 911 Targa藝術車，同時推出限量60件King Mon in Porsche 911 Targa特別版藝術雕塑。  文：Samuel    圖：Porsche

Labubu x Porsche│慶祝The Monster誕生10周年及911 Targa車系60周年

自2021年起舉辦的Icon of Porsche活動，今年是第五屆舉行，是保時捷在中東地區的最大形車聚派對，活去年吸引到超過28,000人到場參加。今屆廠方除了首展全新的Porsche Cayenne Electric電動版本之外，更展出多款特別版車型，同時與全球人氣急升的Labubu創作者龍家昇合作，限量推出60件King Mon in Porsche 911 Targa特別版藝術雕塑，慶祝「The Monster」公仔系列誕生10周年及911 Targa誕生60周年。現場同時展出一輛以Labubu為主題的Porsche 911 Targa (992)拉花藝術車。
    近年全球人氣急升的Labubu，是出自香港藝術家龍家昇創作的「The Monster」系列，此一系列設計概念源自北歐神話的角色，廣受全球不同年齡階層人士歡迎及爭相收藏。今次全球限量60個的King Mon in Porsche 911 Targa特別版藝術雕塑，以全黑色作為主調，由King Mon坐在Targa車上，其蓬鬆頭髮、尖牙、長耳朵及有趣笑容，十分可愛。留意兩側輪胎則以5種顏色點綴，帶來了強烈顏色對比。

 

