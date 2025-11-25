Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國產電動車 紅旗E-QM5的士 香港發表│99秒快速換電 意向車價18.8萬起(租電計劃)

更新時間：15:20 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:20 2025-11-25 HKT

電動車大行其道，香港除了愈來愈多電動私家車落地外，不少公共交通工具亦相繼加入電動車行列，新能源的士就是其中之一。昨天(11月25日)，全球首台右軚可換電新能源的士「紅旗」E-QM5，正式在香港發表，重點是支援全新換電技術，標誌着香港公共交通電動化邁入「換電新時代」。     文：TF     資料及圖片來源：龍昇集團

「紅旗」E-QM5全球首台右軚可換電新能源的士

今次登場的為香港推出全球首台右軚可換電E-QM5型號新能源的士，由龍昇新能源控股有限公司與時代電服(寧德時代全資子公司)、一汽進出口、時代小桔四方攜手合作，以換電技術支援司機，為業界提供更有利的營商環境。
    「紅旗」E-QM5車長達5米，車寬達1.9米，前後座椅距離達1.1米，除了可為乘客提供頭等艙的空間體驗，搭載高效換電技術可於99秒實現極速換電補能，以可於99秒實現極速換電補能的問題。龍昇新能源控股有限公司首席執行官黃釗先生表示，公司非常榮幸有機會參與將「紅旗」E-QM5型號引入香港，針對香港的士行業對車輛續航、補能效率的核心訴求。
    預計2026年第一季交車時將會有3個換電站(包括粉嶺及青衣)完善及投入服務，並計劃於2026年底前將加設5個、至2027年將會於全港共設立不少於14個換電站，為全港用戶提供方便快捷的換電服務。現時龍昇新能源控股有限公司已接獲「紅旗」E-QM5型號右軚版可換電新能源的士意向性訂單300輛，並預計明年第一季交車。

提供2大入手方案 車價18.8萬起

龍昇就「紅旗」E-QM5的士提供2款入手方案：
「電池租用方案」車價為HK$188,000港元，可直接購買車殼，租用電池使用，優點是沒有電池維修保養焦慮，以及電池性能衰減焦慮，並贈送總價值超過HKD$61,000權益大禮包，包括：

  • 咪表及安裝服務
  • 無憂換電月卡補貼（2026年全年免費換電）
  • Trident 的士行車記錄系統及3年服務年費
  • 可享受1年電池租金折扣價HKD 999/月（原價HKD 1,388/月，含携電入網服務）

「整車購買方案」，車價為HK$288,000港元，直接購買整車(含電池)，通過「攜電入網」方式加入全港便捷換電服務網絡，贈送總價值超過HK$82,000權益大禮包，包括：

  • 咪表及安裝服務
  • 無憂換電月卡補貼（2026年全年免費換電）
  • Trident 的士行車記錄系統及3年服務年費
  • 3年携電入網服務費（原價HKD 2,499/年）
  •  電池保養延長至80萬公里
  • 「紅旗」E-QM5可換電的士規格
  • 傳動：56kWh鋰電+單馬達，前驅
  • 馬力/扭力：150ps/260Nm
  • CLTC續航力： 500公里
  • 尺碼：5040×1910×1569mm
  • 補能方式：可充、可換（99秒快速換電）

 

