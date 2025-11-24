2千萬Hypercar極級超跑McLaren W1獨家預覽│全球限量399台香港6輛 英國Woking總部私人走訪探秘

《駕駛艙》主編Daniel早前飛到英國Woking，私人探訪McLaren Technology Centre(MTC)車廠總部，並獨得品牌特別安排，獨家預覽了全新McLaren W1極級超跑，據知全球限量399輛早已售罄，每輛未連稅身價約200萬英磅起，聽聞香港暫時有6位VIP成功認購此車，最快明年交付。 文、圖：DP

McLaren W1混能極級超跑優先預覽│英國McLaren Technology Centre絕密機地探秘

英國McLaren總部McLaren Technology Centre(MTC)位於英國Surrey郡西部市鎮Woking，整個大樓於2004建成，由著名建築師Norman Foster設計，結合了F1賽車及街車的研發部門及生產線於一身，整座大樓有點像太空總署，前面有個很龐大的湖作為冷卻用途。值得留意MTC是不開放給公眾參觀，今次《駕駛艙》主編Daniel到英國遊玩期間獲得McLaren Hong Kong安排，到MTC總部作私人探訪，並得到McLaren Automotive全球公關總監Paul Chadderton親自接見，並有機會詳細參觀整個總部及生產基地，同時可優先欣賞到全新McLaren W1極級超跑。較可惜是很多地方如生產線、F1部門及新車觀賞室都不能拍攝影片。

適逢參觀期間McLaren F1車隊剛剛(連續兩年)贏得2025 F1車隊總冠軍，所以MTC大堂內展出不少特別車型，包括各年代經典F1戰車、McLaren F1 GTR LeMans冠軍車，以及2027年Project Endurance：LMDh Hypercar。

McLaren W1混能極級超跑優先預覽│全新Aerocell碳纖底𥂟及1,250ps插電混能引擎

McLaren W1是承繼經典McLaren F1、P1之後第三款以「1」字名命的極級型號，應用全新研發Aerocell碳䃸維底盤，首度配用全鷗翼式車門(有別於之前的剪刀格式)，上落更方便。車身體積(4,635 x 2,074 x 1,182mm，軸距2,680mm)比Senna大一點，外殼全碳纖維製造，配合可延伸達300mm的McLaren Active Long Tail主控式尾翼，以及主控懸掛系統，最高可產生1,000kg氣流下壓力。

編號MHP-8的4公升V8雙Turbo引擎也是全新設計，配合包括鋰電及馬達在內的E-module混能系統，輸出1,275ps馬力，0至100km/h加速2.7秒，0至200km/h只5.8秒，成為史上最強McLaren車型。

車廂兩個座椅跟碳纖維底盤一體成形，務求減重，軚盤及腳掣模組可前後調校，其他如直立式8吋中控觸屏、冷氣及B&W音響系統都以輕量化為目標，整車乾重只有1,399kg。廠方指W1全球限量399輛全部售罄，香港代理早前透露暫時有6名本地VIP客戶成功認購此車，車子基本售價200萬英鎊起，未連附加項目及稅金，首批最快2026年抵港。

另外，據聞McLaren Automotive部門(今年4月由Abu Dhabi投資公司CYVN Holdings收購)剛於上月在全球經銷商大會上，透露了最新大計，2028年前將會推出最少2款新車，包括W1及另外一款編號P34的2座位V6混能引擎Coupe超跑，級數在Artura及750S之間。而2028年則會推出一款配V8雙Turbo混能引擎的5座位超級SUV(編號P47)，矛頭直指林寶堅尼Urus SE。