Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新SUV電動車保時捷Porsche Cayenne Electric香港售價公布│442ps入門版HK$1,398,000起 頂級1,156ps馬力Turbo版HK$2,568,000起

汽車
更新時間：14:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-04 HKT

保時捷(Porsche)去年10月在網上全球發表全新Cayenne Electric純電動版本，新車隨後在杜拜舉行的Icons of Porsche活動首度亮相。代號E4的全新Cayenne Electric，是保時捷繼Taycan、Macan Electric之後的第三款純電動車型，並引用了後者的進化版PPE(Premium Platform Electric)800V電驅平台。打頭陣推出包括Cayenne Electric入門版及Cayenne Turbo Electric頂級版兩個型號，香港代理今天(2026年2月4日)表示開始接受預訂，兩個型號售價落實為HK$1,398,000起及HK$2,568,000起。    文：Samuel  圖：Porsche

全新保時捷Porsche Cayenne Electric發表│純電頂級Turbo版馬力達1,156hp 

入門Cayenne Electric配備113kWh及前後馬達四驅，輸出442ps馬力及835Nm扭力，0至100km/h加速4.8秒，續航力642km(WLTP)；頂級版Cayenne Turbo Electric同樣配備113kWh及雙馬達四驅，輸出1,156ps馬力及1,150Nm扭力，0至100km/h只2.5秒，續航力623km(WLTP)。兩者均支援390kW DC快速充電，同時備有11kW無線充電功能(配合Porsche Wireless Charging系統)。
    Cayenne Electric車身相比同系汽油版長了55mm，軸距達3,023mm(比汽油版長130mm)，車身體積更龐大，不過風阻只有Cd 0.25。車身及底部配備大量空氣動力學部件，Turbo版車尾更配有可伸縮的主動式Aeroblades導流翼片，令高速行車更穩定之餘，同時減低風阻達到節能慳電目的。
    車廂布局以Porsche Driver Experience為主題，首配12.9吋弧形曲面OLED Flow Display螢幕，另有14.25吋弧形數碼錶板及14.9吋副駕席屏幕(為選配項目)。天幕式玻璃頂內置Variable Light Control液晶體可變透光控制功能。後排3座位全面電動控制及翻摺，尾箱空間可由781公升擴展至1,588公升。車頭亦配備90公升儲物箱，最後一提是Cayenne Electric拖曳能力可達3.5噸，四驅系統也可對應全天候越野功能。保時捷宣布，現時Cayenne車系提供純汽油、混能及純電三種不同動力選擇直至2030年！

  • Cayenne Electric規格
  • 型號：入門版   /   Turbo版
  • 傳動：113kWh鋰電+雙馬達，四驅
  • 馬力及扭力：442ps及835Nm  /  1,156ps及1,150Nm
  • 0至100km/h：4.8秒  /  2.5秒
  • 續航力(WLTP)：642km  /   623km
  • 尺碼：4,985 x 1,980 x 1,674mm
  • 售價：HK$1,398,000起  /   HK$2,568,000起
  • 查詢：保時捷中心/2926 2911

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
4小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
7小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
5小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
6小時前
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
22小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
21小時前