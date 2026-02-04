全新SUV電動車保時捷Porsche Cayenne Electric香港售價公布│442ps入門版HK$1,398,000起 頂級1,156ps馬力Turbo版HK$2,568,000起

保時捷(Porsche)去年10月在網上全球發表全新Cayenne Electric純電動版本，新車隨後在杜拜舉行的Icons of Porsche活動首度亮相。代號E4的全新Cayenne Electric，是保時捷繼Taycan、Macan Electric之後的第三款純電動車型，並引用了後者的進化版PPE(Premium Platform Electric)800V電驅平台。打頭陣推出包括Cayenne Electric入門版及Cayenne Turbo Electric頂級版兩個型號，香港代理今天(2026年2月4日)表示開始接受預訂，兩個型號售價落實為HK$1,398,000起及HK$2,568,000起。 文：Samuel 圖：Porsche

全新保時捷Porsche Cayenne Electric發表│純電頂級Turbo版馬力達1,156hp

入門Cayenne Electric配備113kWh及前後馬達四驅，輸出442ps馬力及835Nm扭力，0至100km/h加速4.8秒，續航力642km(WLTP)；頂級版Cayenne Turbo Electric同樣配備113kWh及雙馬達四驅，輸出1,156ps馬力及1,150Nm扭力，0至100km/h只2.5秒，續航力623km(WLTP)。兩者均支援390kW DC快速充電，同時備有11kW無線充電功能(配合Porsche Wireless Charging系統)。

Cayenne Electric車身相比同系汽油版長了55mm，軸距達3,023mm(比汽油版長130mm)，車身體積更龐大，不過風阻只有Cd 0.25。車身及底部配備大量空氣動力學部件，Turbo版車尾更配有可伸縮的主動式Aeroblades導流翼片，令高速行車更穩定之餘，同時減低風阻達到節能慳電目的。

車廂布局以Porsche Driver Experience為主題，首配12.9吋弧形曲面OLED Flow Display螢幕，另有14.25吋弧形數碼錶板及14.9吋副駕席屏幕(為選配項目)。天幕式玻璃頂內置Variable Light Control液晶體可變透光控制功能。後排3座位全面電動控制及翻摺，尾箱空間可由781公升擴展至1,588公升。車頭亦配備90公升儲物箱，最後一提是Cayenne Electric拖曳能力可達3.5噸，四驅系統也可對應全天候越野功能。保時捷宣布，現時Cayenne車系提供純汽油、混能及純電三種不同動力選擇直至2030年！