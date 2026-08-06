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澳門氹仔酒店爆血案 內地男捲感情糾紛殺人未遂 女事主中多刀昏迷

突發
更新時間：17:46 2026-08-06 HKT
發佈時間：14:58 2026-08-06 HKT

澳門路氹一間大型酒店外昨晚（5日）發生駭人血案，澳門司法警察局今日（6日）表示，案件涉及感情糾紛，一名內地男子涉嫌持刀襲擊其內地女性友人，女事主身中多刀，送院搶救後至今仍然昏迷。涉案男子已被警方拘捕，面臨「殺人未遂」等嚴重控罪。

司警表示，昨晚約10時接獲治安警察局通知，指路氹一間酒店門外發生嚴重傷人案。司警人員隨即趕抵現場及醫院調查。初步相信，涉案內地男子疑因感情問題，向內地女性友人施襲，導致其面部、頸部及手部等多處受不同程度刀傷。

受傷女子隨即被送往山頂醫院救治，目前仍然昏迷，傷勢嚴重。另外當地消防稱，酒店一名尼泊爾籍、任職酒店保安的中年男子，亦在事件中手臂挫傷，清醒穩定，獲送鏡湖醫院治理。

案發後網上流傳現場影片及相片，顯示大批警員及救護車到場戒備。警方在場拉起封鎖線，將一輛停泊在場的黑色七人車重重圍封。該車輛車廂座位留下大灘血跡及一把染血餐叉，場面觸目驚心。

司警稱，經深入搜證及調查，有強烈跡象顯示該名涉案內地男子已觸犯「殺人罪（未遂）」及「禁用武器罪」。司警已將該名男子拘留，並定於明日（7日）下午舉行特別新聞發佈會，進一步向公眾交代案件的詳細調查進度及蒐證結果。

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