尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕

尖沙咀謀殺案再有突破性發展，消息指，警方昨（4日）日在西九龍及牛頭角區拘捕4名分別26歲至33歲的本地男子，涉嫌謀殺，他們綽號為「偉健」、「史迪仔」、「青海」及「霖」，他們均參與施襲，警方累計拘捕16人。

據了解，被捕四人分別是「偉健」翁偉健（31歲）、「史迪仔」梁俊傑、「青海」李汶泰及賴永霖。4人將被暫控各一項謀殺罪，案件將於明 (6)早在九龍城裁判法院提堂。

早前，警方已就此案拘捕九男三女，年齡介乎24至52歲。當中8早前已分別被暫控謀殺罪及協助罪犯罪，案件已分別於7月至8月在九龍城裁判法院提堂；其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。西九龍總區反三合會行動組正積極調查案件。

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案中斃命的姓楊男商人，洋名Issac，在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。Issac於上周六（25日）參加一名男性友人生日派對，在涉事的金馬倫道樓上酒吧慶生。至周日（26日）凌晨零時，Issac餘興未盡，與數人留下再飲，其間與鄰枱黑幫和勝和人馬發生爭執，被人圍毆頭部重創昏迷，留醫6日終告不治。

Issac離世消息傳出後，有朋友網上留言：「世界唔應該係咁，社會唔應該係咁，性本惡，所以有d 人係唔可以放過佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在記憶。」不少朋友亦在網上替他抱不平：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」，堅信「人在做，天在看」。