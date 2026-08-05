假扮租屋及車位誘投資虛幣 呃兩業主共$430萬 67歲女子被捕

警方發現有市民出租車位及單位時，被騙徒誘使參與虛擬貨幣投資。騙徒會預交租金博取信任，甚至向受害人提供免費手機方便投資，惟手機內已下載投資程式，暗藏虛假連結。案中最少2名受害人共損失約430萬元，警方於前日（3日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名67歲本地女子。

西區警區重案組第一隊高級督察郭愉勤講述案件，指早前兩名受害人分別刊登車位及單位的出租廣告，騙徒假扮租客主動接觸受害人，甚至預支租金，以博取受害人信任。之後騙徒誘使受害人參與聲稱高回報的虛擬貨幣投資，並免費向受害人提供手提電話，作為相關投資之用。

騙徒提供的手提電話，已下載正常的加密貨幣投資應用程式，但該程式被騙徒預先設置了虛假連結，令受害人在不知情下將電子錢包的控制權，給了騙徒。受害人信以為真後，按照指示存入資金，騙徒隨即轉走相關款項。其後受害人因為無法提款，始知受騙並報案。兩宗案件的受害人分別損失超過100萬元和300萬元，合共損失約430萬元。

郭愉勤稱，西區警區刑事部經深入調查，翻查大量閉路電視片段及經過情報分析，迅速鎖定一名犯罪集團的骨幹成員，並於前日（3日）在其住所拘捕該名67歲本地女子。據了解，案中兩名受害人並無經過地產中介，出租車位和單位。被捕女子在案中的角色，是負責誘導受害人存款，並協助集團操作受害人的電子錢包，盜取電子錢包內的虛擬貨幣。她涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正被扣留調查。警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。