西貢男子浮潛一度失聯 友人憂遇險報警 追逐藍花蟹游遠釀虛驚

西貢清水灣海一帶昨晚（3日）發生潛水人士失聯事件，警方、水警及消防出動搜索，最終證實虛驚一場，一名40多歲男子被尋回時仍清醒，經檢查後無需送院。

事發於昨晚約8時，兩名男子到西貢清水灣小棕林沙灘一帶海域浮潛，並攜帶俗稱「自製氧氣機」的潛水裝備下水。兩人原定約晚上11時返回岸邊，惟其中一人較早上岸後，將裝備留在岸邊，並以電筒照向海面等候友人。

惟等候一段時間，男子仍未見同行友人返回，擔心對方遇險，遂報警求助。

警方接報後，水警及消防人員到場展開搜索。救援人員其後發現，該名男子原來身處岸邊前方約500至600米海面，因附近有峭壁遮擋視線，令岸上的友人未能察覺其位置。男子當時仍在潛水，並無遇溺或受傷。

據了解，兩人經常到上址浮潛，當晚主要是徒手捉蟹。

事主鍾先生向《星島頭條》表示，自己當時發現一隻約一呎長的藍花蟹，於是一路追逐游動，越游越遠，期間不知不覺游到另一個海灣，導致延遲返回岸邊。男子稱，平日通常捉到三、四隻蟹便會離開，但當晚因追捕該隻藍花蟹而游遠，自己亦沒有意識到時間已延誤，最終令友人誤以為發生意外。