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元朗村屋太陽能板疑起火 專家揭三大火警成因籲定期保養

突發
更新時間：01:07 2026-08-05 HKT
發佈時間：01:07 2026-08-05 HKT

元朗一間村屋昨晨發生火警，消防員迅速滅火，相信是天台的太陽能板起火。現時不少村屋、學校和工業大廈天台安裝了太陽能板，產生的電力可賣予電力公司，有專家指要定期清潔和檢查太陽能板，以防起火。

昨晨11時許，元朗上竹園村一幢3層高村屋的天台起火，冒出大量濃煙並傳出爆炸聲。消防接報趕至灌救，不久撲熄，約10名居民自行疏散。經初步調查，相信村屋天台的太陽能板起火，並波及雜物。

相關新聞：元朗上竹園村屋天台太陽板起火冒煙 傳爆炸聲多人疏散

香港機電業工會聯合會職業安全推廣主任陳金鈎表示，太陽能板起火的主要原因包括直流電弧接頭鬆動、接觸不良或老化造成短路，產生高溫電弧引燃周邊零件，以及接綫盒密封不良令雨水滲入造成內部短路，亦有可能配綫過度拉扯、接地不良或零件規格不符導致起火。

陳指出，要確保太陽能板及相關設備安全，需定期保養，包括檢查綫路與逆變器，以及每年清洗太陽能板表面2至3次，清潔時使用清水或中性洗劑，避免刮傷表層。 

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