陳凱琳仔仔睇戲興奮踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋頭 案件列普通襲擊警緝一女子

34歲前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶兒子到金鐘太古廣場戲院睇《蜘蛛俠：英雄重生》，被指3名兒子不斷大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」。有網民於社交平台爆料，指散場時有人疑因不滿，竟向陳凱琳兒子的頭部直接淋cream。據了解，陳凱琳已就事件報警處理，警方將案件列作普通襲擊，正追緝一名女子。

事件發生於7月30日下午1時許，陳凱琳帶同兒子到金鐘太古廣場戲院睇戲，其間6歲的兒子疑因興奮而踢到一名女子的座位椅背。消息指，雖然陳凱琳即時向女子致歉，惟散場時女子突然向陳的兒子頭部潑淋不明液體，之後離開。陳的兒子沒有受傷，經諮詢後陳於7月31日前往中區警署報案，警方案件列作普通襲擊，交由中區警區軍裝巡邏小隊第三隊跟進，正追緝一名中國籍女子。

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