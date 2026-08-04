葵芳多支街燈周一傍晚狂閃 網民笑稱如Disco：「幻彩耀葵芳」

社交平台流傳多段影片，顯示周一（3日）傍晚，葵涌區內多支街燈不停高速閃爍，情況持續一段時間，引來不少途人駐足拍攝，並將片段上載至社交平台分享，不少網民更笑稱現場猶如「幻彩耀葵芳」。

從多條網上片段可見，葵芳新都會廣場對開、近港鐵葵芳站的葵仁路及興寧路、葵涌運動場附近的興芳路，以及葵福路一帶，多支街燈懷疑發生故障，不停高速閃動，幾乎一秒內閃爍數次，猶如Disco燈光效果。

雖然街燈不斷閃爍，但現場交通未見受影響，車輛仍如常在路面行駛。有網民表示，街燈閃爍情況持續超過一小時。

葵芳新都會廣場對開、近港鐵葵芳站的葵仁路及興寧路的街燈周一傍晚不停高速閃動。Threads @lw.clw影片截圖

事件在網上引起熱議，有網民留言稱「Disco咩？半個葵芳係咁閃」、「全葵芳Disco Night」，亦有人笑言是「幻彩耀葵芳」。不過亦有網民擔心影響道路安全，有人表示：「閃咗成個鐘都冇人報警，8點半忍唔住打999。」

《星島頭條》向警方查詢事件，警方回覆指未接獲市民報案。暫時未知街燈異常閃爍原因。