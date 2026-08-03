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尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」被控謀殺明天提堂 同黨「偉健」仍然在逃

突發
更新時間：22:15 2026-08-03 HKT
發佈時間：22:15 2026-08-03 HKT

尖沙咀日前發生謀殺案，外號「美容界魔法師」的姓楊男商人在金馬倫道一間樓上酒吧消遣期間，疑與鄰桌的黑幫人馬發生爭執，被人圍毆導致頭部重創昏迷，留醫6日不治，警方至今拘捕12人，包括40歲勝和頭目「左口」，而另一黑幫頭目「偉健」，警方則仍在追查其下落。

警方今日（3日）暫控一名40歲本地男子一項謀殺罪，以及一名52歲本地男子一項協助罪犯罪，案件將於明日（4日）上午在九龍城裁判法院提堂。

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警方早前已就此案拘捕7男3女，年齡介乎24至46歲，當中6人早前已分別被暫控謀殺罪及協助罪犯罪，案件已分別於7月至8月在九龍城裁判法院提堂；其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

西九龍總區反三合會行動組正積極調查案件，呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電36618361與調查人員聯絡。

案中斃命的姓楊男商人，洋名Issac，在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。Issac於上周六（25日）參加一名男性友人生日派對，在涉事的金馬倫道樓上酒吧慶生。至周日（26日）凌晨零時，Issac餘興未盡，與數人留下再飲，其間與鄰枱黑幫和勝和人馬發生爭執，被人圍毆頭部重創昏迷，留醫6日終告不治。

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