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珍惜生命│荃灣多層停車場大廈男子墮樓亡 疑財困尋短

突發
更新時間：08:58 2026-08-03 HKT
發佈時間：08:58 2026-08-03 HKT

今日（3日）清晨6時17分，警方接獲荃灣多層停車場大廈的保安員報案，指一名男子墮樓，倒臥在大廈對開。現場是青山公路 - 荃灣段174至208號，救護員接報趕到，惜男子已當場死亡。

警方沒有檢獲遺書，經初步調查證實死者是31歲姓鄭男子，相信他受金錢問題困擾，從上址一樓層墮下，死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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