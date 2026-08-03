三項鐵人賽失蹤｜大會稱嚴格遵守天氣指引 事發時現場環境適合作賽

外號「大隻佬」的60歲退休水警馬志寶於昨晨（8月2日）黃色暴雨警告訊號懸掛期間，參加「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，在大埔大美督上水活動中心海面失蹤逾7小時，最後獲救起但送院死亡。主辦活動的中國香港三項鐵人總會表示，該會所有賽事一直遵守嚴格的天氣指引守則，昨晨大美督中心現場具備合適開賽條件，比賽開始後亦無降雨，仍然適合作賽，故比賽繼續進行。

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中國香港三項鐵人總會回覆《星島頭條》查詢表示，昨晨賽事總監於開賽前20分鐘於游泳出發區域與第一組參賽者進行賽事講解，當時天文台並無懸掛黃色暴雨警告，大美督中心現場亦未有雨，並且海面5公里內沒有雷暴，情況屬於平靜，海水能見度高，具備合適開賽條件，才開始比賽。比賽開始後，天文台於6時10分懸掛黃色暴雨警告，現場並無降雨，仍然適合作賽，所以比賽繼續進行。直至6時25分左右現場開始微雨，海水能見度仍然清晰。

該會指出，昨日賽事參賽人數共316名，大會因應不同賽程分為10組出發；每組出發時均有間距，以保障救援人員及參賽者的比例維持在安全範圍內。同時賽事安排了水上救援保障服務共22人，巡邏快艇2艘，共載有5人包括駕駛員及合資格救援人員；獨木舟連同合資格救援人員共10艘，分別分布整個游泳賽，岸上支援6人以及水上救援保障負責人1位 。

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根據總會賽事的天氣指引守則，如果賽前兩小時有紅黑雨及三號強風信號，比賽一定取消。如比賽中途有雷暴警告，紅黑雨，賽事總監可按情況延遲，改變賽程、距離或方式，甚至腰斬賽事。 總會強調一向將參賽者及工作人員的安全放在首位，所有賽事一直遵守嚴格的天氣指引守則；賽事進行前及期間，大會密切監察香港天文台發布的天氣預報及警告訊號。

總會又稱，該會一向有記錄下水及上水運動員人數是否對應。大約於早上7:15分，大會工作人員首先發現事主未有上水紀錄，因此即時啟動緊急應變措施，報告相關部門，並即時由在場救援保障隊伍進行搜索，直至相關執法部門到場接管現場，救援工作人員才上岸待命及配合調查。

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昨日早上7時57分，警方接獲報案，指大美督水上活動中心一名男子參加三項鐵人賽，其間他落水後懷疑遇溺，不知所終。救援人員趕到現場展開搜索，至下午3時左右，消防員在水上活動中心對開約150米尋獲該名60歲姓馬男子，當時他已陷入昏迷，其後被送往大埔那打素醫院搶救，延至下午3時33分不治。