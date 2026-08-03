七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」

香港近日持續受大雨影響，天文台表示，剛過去的7月天氣較正常陰暗及多雨，全月總雨量達790.3毫米，較正常值高出逾一倍，成為自1884年有記錄以來總雨量第二高的7月。

女子水壩底部張開手腳拍照

網上流傳一段約32秒影片，未知片段拍攝日期。片中可見有行山人士疑於河背水塘排洪期間，即使面對湍急水流，仍冒險越過欄杆走近水壩下方位置拍照，片段曝光後惹來網民批評。

片中可見，當時有4名行山人士身處河背水塘水壩下方附近位置。其中一男一女疑跨過欄杆，再沿梯級走落水壩下方。從片段所見，水壩當時疑正進行排洪，大量水流由壩頂向下沖瀉，水勢相當猛烈。片中男子其後走到水壩底部位置，女子則站在金屬梯級上，並張開右手手臂。男子疑示意另外兩名同行人士協助拍照。由於兩人身處急流旁邊，一旦失足或被水沖倒，恐有被沖走風險。

期間，一名身處現場的女子多次出聲提醒，呼籲對方不要靠近，並稱「唔好落去呀，好危險呀」，其後又指「排緊洪㗎，你哋走入去唔驚呀？一陣唔知沖咗去邊呀」。影片其後亦拍攝水壩下方水道情況，可見大量水流湧出，猶如激流。暫未知片段拍攝日期。

網民惹批行為「唔好累人去救你地」

片段在網上流傳後引起討論，有網民批評涉事人士罔顧安全，留言指「唔好累人去救你地」、「為咗打卡，命仔都唔要」，亦有人認為應對相關行為作出處罰。另外，有網民提醒市民雨季期間應提高警覺，留言指「小心洪水，遠離河道」，亦有人關注水塘屬水源設施，擔心有人走近水壩範圍可能造成污染。

天文台早前表示，7月主要受廣闊低壓槽、活躍偏南氣流，以及熱帶氣旋「美莎克」及「紅霞」相關降雨影響，令本港錄得顯著雨量。天文台亦提醒，未來仍可能有大雨及雷暴，市民進行戶外活動時應留意天氣變化，遠離山澗、河道及水流湍急位置。

全港11個水塘存水量已達容量的100%

翻查資料，河背水塘位於元朗八鄉，是香港面積最小的灌溉水塘，水塘容量為50萬立方米，水壩呈S型，長約157米，高約17米，屬灌溉水塘，主要用作灌溉新界西北的農田。

水務署發言人曾表示，當水塘儲水量超出其設計容量時，水塘便會出現溢流，將超出水塘設計容量的水量安全排走，以保障水塘及水壩的安全。根據水務署的最新資料顯示，現時本港水塘總存水量已達到508.948百萬立方米，佔總容量86.84%，全港17個水塘之中，11個水塘存水量已達容量的100%，包括香港仔上水塘、下水塘、大潭4個水塘、薄扶林水塘、石壁水塘、石梨貝水塘、大欖涌水塘及九龍接收水塘。