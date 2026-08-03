求職要求借貸終孭巨債 警務處反詐騙協調中心提醒慎防新型騙案

暑假正值大學生尋找暑期工與兼職的旺季，然而網上求職騙案手法層出不窮，除了主流的「刷單騙案」，近期更出現「求職借貸騙案」，有受害人入職被要求為「公司」以個人名義借貸，最終背負巨額債務。警務處反詐騙協調中心提醒，求職者尤其是年輕人切勿輕信網上招聘資訊，對聲稱「高薪無門檻」、「在家工作」等優厚條件的工作要保持謹慎態度。

記者 麥鍵瀧

根據警方數字，今年上半年詐騙案共錄得20,613宗，較去年同期下跌0.7%，其中網上騙案佔整體詐騙案57%，涉及網上購物、網上投資及網上求職騙案。反詐騙協調中心高級督察楊雅融表示，反詐騙協調中心發現上半年求職騙案出現新手法，騙徒在各大求職平台和社交媒體刊登廣告作招聘，並發出虛假僱傭合約加強說服力，然而受害人入職後，騙徒便聲稱要協助公司融資、為大型活動墊支費用等理由，要求受害人以個人名義向銀行或財務公司申請貸款，並將款項轉帳到指定銀行戶口。

楊雅融續指，早前一名30歲售貨員在網上應徵時薪為100元的行政助理，入職兩個月後被指示申請多筆貸款並轉帳至指定銀行戶口，損失超過400萬元；另一名25歲女文員透過網上求職平台獲騙徒聘用後，被要求向多間財務公司貸款，以協助公司融資，及後更遭騙徒以「追究詐騙罪」恐嚇，受害人最終將個人積蓄和貸款交予對方，損失超過225萬元。

她強調，合法公司不會要求僱員以個人名義借貸或墊支費用，如遇到類似情況，應立即拒絕，亦切勿輕易向其他人或未經確認的公司提供個人資料。

至於求職騙案最常見手法，仍然是「刷單回佣」，佔比近9成，騙徒透過社交媒體或通訊軟件招聘聲稱高佣金、可在家工作的「刷單員」，吸引包括年輕人在內的受害人應徵。騙徒會要求受害人於網購平台將貨品放入購物車，再將購物車截圖傳送給騙徒，並指示他們將購物款項存入指定的個人銀行賬戶。

楊雅融提醒，騙徒為取得受害人信任，初期會退還購物金額並發放佣金，一旦受害人信以為真，並且墊支更大額款項後，騙徒便會捲款潛逃，「若僱主要求你在未正式上班前墊支費用或保證金，或以『刷單員』、『下單員』等作招徠，極有可能是騙案。」

此外，騙徒亦會針對大學生制定具專業假象的招聘陷阱。反詐騙協調中心警長列慧芬分享早前案例，一名19歲大一學生透過網上求職平台投遞實習申請，其後獲自稱人事公司的騙徒聯繫，指其申請的職位已額滿，並推薦另一份兼職工作，其間騙徒以流利英語與受害人交流，又提供線上入職培訓，受害人不虞有詐，按指示登入對方提供的公司網站，並轉帳以「購買產品」來賺取佣金，最終損失逾19萬元。

列慧芬補充，騙徒除了假冒人事公司提供專業職位，模特兒工作招聘同樣是騙徒哄騙年輕人的常用誘餌，求職者應時刻保持懷疑態度，慎防可疑網站，並核實招聘企業的真偽，切勿被表面光鮮或待遇豐厚的工作蒙騙，「曾有學校反映，有學生誤墮騙案後，因為覺得尷尬、顧及面子而選擇隱瞞」。有見及此，她呼籲懷疑受騙的年輕人要勇於求助，可致電警方「防騙易18222」熱線查詢。

隨着9月開學日臨近，警務處反詐騙協調中心針對大專院校學生加強防騙宣傳，防騙宣傳車將會進入各間大專院校，為本地學生及新來港的內地學生提供防騙資訊，務求強化他們對各類騙案的防範意識，並鼓勵他們善用「防騙視伏App」，以辨識可疑網上平台帳戶、電話號碼等資訊。

去年涉及本地及內地大專學生的騙案有2515宗，損失金額高達3.2億元，為加強防騙宣傳，反詐騙協調中心持續推出反詐騙網上學習套件，透過真實案例、防範建議等提高大專學生防騙意識，並設立防騙問卷，協助他們深入了解本地最新詐騙趨勢和手法，相關問卷內容會定期更新，確保資訊與時並進。在開學初期，反詐騙協調中心會向新生加強防騙宣傳教育，亦會在較多學生尋找兼職的學期中段及假期前夕加強宣傳，提醒他們防範求職騙案。

此外，反詐騙協調中心亦會定期舉辦各類型防騙講座，向市民傳遞防騙資訊。未來將於今年8月12日下午4時30分至6時在銅鑼灣警官會所舉行「退休投資理財講座」，對象為公眾人士。著名股評人陳永陸及資深金融專家李錦榮親臨主講，分享投資理財知識，並由反詐騙專家講解投資騙案手法及防範要點，協助市民了解理財知識之餘，同時遠離騙局。

防騙工具方面，警方於2022年9月推出「防騙視伏器」，並於2023年2月推出「防騙視伏App」，協助市民分辨可疑網上平台帳戶、收款帳戶、電話號碼及網址等，並提供防騙提示。及至去年10月，警方完成「防騙視伏App」功能升級，引入人工智能分析引擎及自主執行任務，加入「自動更新數據」、「新增舉報種類」、「提前警示詐騙」及「熱門騙局排行」4個新功能，進一步提升用戶的防騙能力。截至今年5月底，該應用程式累計下載量突破122萬次，並錄得超過1458萬次搜尋。