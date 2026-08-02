尖沙咀酒吧血案│警方先後在尖沙咀 元朗再拘捕三人

上周日（26日）尖沙咀酒吧兇殺案，黑幫和勝和頭目「左口」和「偉健」人馬在金馬倫道26號金壘商業中心樓上酒吧消遣期間，涉嫌圍毆一名32歲姓楊男商人（洋名Issac），導致對方頭部重創斃命，事件引起全城關注。

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁表示，案發後西九龍總區刑事部探員追捕疑犯，同時展開大型「犁庭掃穴」行動，目的是重點打擊這個黑幫團伙的活動及收入來源，整個行動動員逾800警員，突擊搜查西九龍總區不同住所，包括71人間酒吧、16間麻雀館、12個娛樂場所，以及搗破了5個非法賭檔，拘捕90名干犯不同案件的人士。

他表示，警方在尖沙咀及元朗拘捕多三名涉案人士，罪名是謀殺及協助罪犯罪，其中包括在現場帶領其他施襲者的頭目，三人年齡介乎36至52歲，報稱是司機及無業，至今共拘捕12人，9男3女（24至52歲）。5 名被捕人已被落案起訴「謀殺」及「協助罪犯」。最新3名被捕人，一人已被暫控一項協助罪犯罪，將於明天（3日）上午在九龍城裁判法院提堂，另外兩名被捕男子現正被扣留調查。

程表示，拘捕行動仍然繼續，而本案所有涉案的在逃人士，警方亦已掌握其身份，正展開全方位追緝，緝拿歸案，還死者及其家屬一個公道。最後，警方重申對任何危害社會安寧、目無法紀的暴力傷人惡劣行徑絕不姑息。

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案中斃命的姓楊男商人，洋名Issac，在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。Issac於上周六（25日）參加一名男性友人生日派對，在涉事的金馬倫道樓上酒吧慶生。至周日（26日）凌晨零時，Issac餘興未盡，與數人留下再飲，其間與鄰枱黑幫和勝和人馬發生爭執，被人圍毆頭部重創昏迷，留醫6日終告不治。

Issac離世消息傳出後，有朋友網上留言：「世界唔應該係咁，社會唔應該係咁，性本惡，所以有d 人係唔可以放過佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在記憶。」不少朋友亦在網上替他抱不平：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」，堅信「人在做，天在看」。