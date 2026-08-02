黃雨近7小時 元朗太陽花田淹沒 渠務署派逾60隊伍清理淤塞地點

天文台於今日（8月2日）早上6時10分發出黃色暴雨警告信號，一度維持近7小時，至下午1時取消。暴雨來襲，北區、元朗及大埔等部分地區被淹浸。其中元朗賞花勝地「信芯園農莊」嚴重水浸，整片花田被黃泥水淹沒，恍如「汪洋」。渠務署表示，已派遣超過60隊緊急應變隊伍，巡查容易淤塞地點，並處理市民求助個案。

信芯園農莊在網上發布農莊水浸的相片，所見整個花田全被淹沒，多名農場員工需要冒雨搬走物資，以減少損失，情況相當狼狽。信芯園農莊更留言嘆謂：「一場黃雨都可以變大海，準備好月尾批太陽花又沒頂了，要等水退搶救啦。」

渠務署在facebook專頁「下水水 Drainy」表示，天文台於今晨發出黃雨警告訊號後，該署已即時派遣超過40隊緊急應變隊伍，巡查240個容易淤塞地點，及處理市民求助個案。有鑒於較大雨勢早前在北區及大埔區持續，渠務署緊急事故控制中心已於今天中午12時啟動，將緊急應變隊伍數目增至超過60隊，以更快處理市民求助個案。

署方稱，今早6時至下午1時，本港多處錄得約50毫米雨量，北區、元朗區、大埔區及西貢區更錄得接近100毫米雨量。截至今日下午1時30分，渠務署共確認5宗水浸個案，分別位於社山村停車場 、古洞坑頭路、大埔泰亨村、攸潭美村及粉錦公路。經該署緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人「龍吸水」的協助下，社山村停車場及粉錦公路的水浸個案已經於一至兩小時內完成清理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。署方現正全力處理其餘3宗水浸個案。