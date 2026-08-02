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尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網

突發
更新時間：11:54 2026-08-02 HKT
發佈時間：10:33 2026-08-02 HKT

上周日（26日）尖沙咀夜場發生兇殺案，黑幫勝和「左口」和「偉健」人馬在金馬倫道26號金壘商業中心樓上酒吧消遣期間，涉嫌圍毆一名32歲姓楊男商人，導致對方頭部重創斃命。警方繼日前拘捕9人後，案中再多3名男子被捕。消息稱，包括40歲頭目「左口」已在尖沙咀落網，他涉嫌謀殺被扣留調查。同案至今累計共12人被捕，目前警方仍在追查31歲「偉健」下落。

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警方表示於上周五（7月31日）至昨日（8月1日），在尖沙咀區及元朗區拘捕一名涉嫌謀殺的40歲本地男子，以及兩名涉嫌協助罪犯、分別36和52歲的本地男子。該名36歲被捕男子將被暫控一項協助罪犯罪，案件於明日（3日）上午在九龍城裁判法院提堂，另外兩名被捕男子現正被扣留調查。

此案早前已有6男3女（年齡介乎24至46歲）被警方拘捕。其中一名本地男子及兩名非華裔男子（介乎29至33歲），已被暫控各一項謀殺罪；兩名分別37及41歲男子已被暫控各一項協助罪犯罪。案件已分別於7月30日至昨日在九龍城裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。西九龍總區反三合會行動組正繼續調查案件。　

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案中斃命的姓楊男商人，洋名Issac，在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。Issac於上周六（25日）參加一名男性友人生日派對，在涉事的金馬倫道樓上酒吧慶生。至周日（26日）凌晨零時，Issac餘興未盡，與數人留下再飲，其間與鄰枱黑幫和勝和人馬發生爭執，被人圍毆頭部重創昏迷，留醫6日終告不治。

Issac離世消息傳出後，有朋友網上留言：「世界唔應該係咁，社會唔應該係咁，性本惡，所以有d 人係唔可以放過佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在記憶。」不少朋友亦在網上替他抱不平：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」，堅信「人在做，天在看」。

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