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尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計10人落網

突發
更新時間：11:54 2026-08-02 HKT
發佈時間：10:33 2026-08-02 HKT

上周日（26日）尖沙咀夜場發生兇殺案，黑幫勝和「左口」和「偉健」人馬在金馬倫道26號金壘商業中心樓上酒吧消遣期間，涉嫌圍毆一名32歲姓楊男商人，導致對方頭部重創斃命。警方連日來拘捕9人，案件再有進展，消息稱40歲頭目「左口」已在尖沙咀落網，他涉嫌謀殺被扣留調查；令同案至今累計共10人被捕。目前警方仍在追查31歲「偉健」下落。

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案中斃命的姓楊男商人，洋名Issac，在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。Issac於上周六（25日）參加一名男性友人生日派對，在涉事的金馬倫道樓上酒吧慶生。至周日（26日）凌晨零時，Issac餘興未盡，與數人留下再飲，其間與鄰枱黑幫和勝和人馬發生爭執，被人圍毆頭部重創昏迷，留醫6日終告不治。

Issac離世消息傳出後，有朋友網上留言：「世界唔應該係咁，社會唔應該係咁，性本惡，所以有d 人係唔可以放過佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在記憶。」不少朋友亦在網上替他抱不平：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」，堅信「人在做，天在看」。

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