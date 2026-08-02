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大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤 水警消防搜救

突發
更新時間：09:45 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:19 2026-08-02 HKT

今日（8月2日）是「全民運動日」，但早上黃色暴雨警告訊號懸掛期間，大埔發生水上活動意外。早上7時57分，警方接獲報案，指大美督水上活動中心一名男子參加三項鐵人賽，其間他落水後懷疑遇溺，不知所終。救援人員趕到現場展開搜索，惟暫時未有發現。

據了解，失蹤男子是59歲姓馬參賽者，他於清晨6時許落水，但遲遲未上岸，大會遂報警求助。現場所見，各參賽者的號碼牌上印有「中國香港三項鐵人總會」的字樣，事發時正下着大雨，岸上掛起紅旗。天文台已於今晨5時05分發出雷暴警告，並於早上6時10分發出黃色暴雨警告訊號。警員在場調查事件，並檢走失蹤者的單車等裝備。

根據中國香港三項鐵人總會的官方網頁資料，今早在大美督舉行的是2026香港夏日三項鐵人挑戰賽，設有四項距離比賽，包括「小鐵人」、「挑戰」、「半奥運」和「體驗」組別，參賽者分別要在限時內完成游泳、單車及跑步賽事。

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