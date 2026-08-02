旺角男搭棚工疑棚架上吸煙 目擊者稱彈煙頭落地 網民憂危及途人

《建築地盤全面禁煙法例》上月17日正式實施，近日網上流傳圖片顯示，一名工人在旺角亞皆老街及通菜街交界的外牆棚架上，懷疑一邊工作一邊吸食香煙，引起網民關注。

從圖片可見，涉事工人身處棚架上，身上穿上黃色安全肩帶及腲帶，疑一邊吸煙一邊進行搭棚工作。拍攝照片的網民指，「阿叔好型擔住口煙搭棚，最後仲一手彈咗煙頭落地。」有網民指，棚架屬禁煙範圍。有網民稱：「好危險囉，下面有人擺緊檔，個物料會燃燒。」亦有網民質疑工人未做好安全措施 ： 「無做好防墮措施，安全帶都唔識著」

旺角男搭棚工疑棚架上吸煙，目擊者稱彈煙頭落地，有網民憂危及途人。Facebook 香港外賣及速遞平台綜合交流群 圖片

《建築地盤全面禁煙法例》於今年7月17日起生效，任何人士在建築地盤內吸煙，可被職業安全主任發出定額罰款通知書，罰款3000元。勞工處早前表示，法例實施首兩周已巡查全港約1200個地盤，向違規吸煙工人發出36張定額罰款通知書，並向承建商發出9張「敦促改善通知書」，另有兩宗涉嫌管理不善的個案正考慮提出檢控。

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勞工處處長許澤森表示，地盤禁煙措施仍處於適應期，工人需要時間改變過往吸煙文化。當局除會針對違規吸煙者執法，亦會檢視承建商有否採取合理措施，包括劃定禁煙範圍、張貼告示及加強管理。許澤森表示，勞工處正研究為無人機加入熱感應功能，協助巡查人員偵測地盤隱蔽位置是否有不尋常熱力反應，以提升打擊違規吸煙的效率。