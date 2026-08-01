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香港警察中國武術會30周年會慶 冀弘揚國粹傳承武術精神

突發
更新時間：19:51 2026-08-01 HKT
發佈時間：19:51 2026-08-01 HKT

香港警察中國武術會今日（8月1日）舉行「三十周年會慶暨名譽會長就職典禮」，以「承傳 傳承」為主題，寓意中華武術文化薪火相傳。警務處副處長（管理）陳俊燊、泉州少林寺主持常定方丈、武僧總教練理剛，及名譽會長呂良偉等擔任主禮嘉賓，共同見證警察武術會三十載發展的重要里程碑。

陳俊燊致辭時表示，警察武術會自1996年成立以來，發展至今已有逾4000名會員，實屬不易，充分見證一代又一代警務人員對中華傳統文化的熱愛與堅持。他指出，武術不但有助強身健體，亦有助弘揚中華文化、建立文化自信，同時強化人員對維護國家安全的使命感。典禮上，陳俊燊亦頒發名譽會長就職委任狀予呂良偉，並感謝他對警察武術會的支持。

香港警察中國武術會會長余富強警司表示，武術會三十年來一直秉持弘揚中華文化、推廣武術及培養武德的宗旨，而「武」的精神在於「止戈為武」。他希望藉今次會慶向警務人員及市民宣揚崇尚和平、止息干戈的理念，並鼓勵新一屆幹事會繼往開來，將中華武術精神薪火相傳。

活動上，武術會亦邀請來自本地多個功夫門派，以及遠道由福建泉州來港的泉州少林寺武僧團到場演出，促進武術交流，展現中國武術的博大精深。

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