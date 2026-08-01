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荃灣店舖淪淫竇 警拘5男女

突發
更新時間：07:21 2026-08-01 HKT
發佈時間：07:21 2026-08-01 HKT

警方表示，荃灣警區特別職務隊人員根據情報及經深入調查後，昨日（31日）下午在區內進行打擊賣淫場所行動，突擊搜查位於川龍街的一間店舖，成功搗破一個懷疑賣淫場所，行動中一共拘捕5名男女，並檢獲一批證物。

行動中，人員在涉案店舖內檢獲一批懷疑作賣淫用途的證物，包括按摩床、床單、大量避孕套、潤滑劑、按摩油及毛巾等。警方於現場拘捕1名本地男子及4名女子。

被捕人當中，有3名年齡介乎46歲至48歲的本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」及「聘用非法勞工」；一名55歲本地男子則涉嫌「協助管理賣淫場所」。另外，一名36歲內地女子涉嫌「違反逗留條件」及「協助管理賣淫場所」被捕。據了解，該名涉案內地女子是持雙程證來港。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經定罪，最高刑罰可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

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