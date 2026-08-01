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大圍私家車天橋底突自焚 司機及時逃生避一劫

突發
更新時間：01:09 2026-08-01 HKT
發佈時間：01:09 2026-08-01 HKT

大圍發生汽車火警意外。昨日（31日）傍晚約6時50分，一輛私家車沿美輝街往翠景花園方向行駛，當途經美輝街行人天橋底近美田路休憩處時，車頭突然冒出濃煙。33歲林姓男司機察覺有異，隨即將車停下並及時下車逃生，隨即報案求助，未幾全車便陷入一片火海。

網上影片直擊 車頭車頂陷入火海

消防接報到場，隨即拖喉進行灌救，很快將火勢完全撲熄。經初步調查後，相信是車內電線短路肇禍，起火原因並無可疑，事件中幸無人受傷。

根據網上流傳的影片顯示，涉事私家車停靠在天橋下方的馬路上，車尾門打開，車輛一直打着「死火燈」。當時車頭及車頂位置火勢極為猛烈，狂噴大量黑煙，車底亦見火光熊熊，場面相當驚險。火警發生期間，仍有其他車輛在旁邊慢速駛過。警方隨後封鎖現場部分路段，以待相關部門清理現場及拖走涉事焚毀車輛。

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