Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

資深保險女從業員墮網戀 經「男友」介紹投資專家 半年間遭呃走逾$2,600萬

突發
更新時間：14:57 2026-07-31 HKT
發佈時間：14:57 2026-07-31 HKT

過去一周（7月24至30日），警方共接獲25宗涉及網戀的投資騙案，總損失金額近 $7,000 萬港元 ！其中一宗為一名五旬保險從業員，上年經朋友介紹一名女子表示想與事主商談保險事宜，對方以不熟悉保險為由，介紹女事主予一名自稱從事汽車買賣的「Uncle」跟進，並以WhatsApp聯絡。這名「Uncle」於 WhatsApp 談吐「風流儒雅」，向女事主噓寒問暖。不久，兩人發展為網戀情侶。

「Uncle」又不時宣稱精於投資，向受害人介紹加密貨幣，誘使女事主下載一個加密貨幣投資平台App，其後進一步介紹聲稱是「平台老闆」的專家與事主做朋友，主動幫事主打理電子錢包。

出於信任及高回報誘惑，半年間女事主於香港不同地區，親手將合共逾$400萬港元現金交予騙徒同黨，更多次轉賬合共近$2,200 萬港元至多個由騙徒提供的不同傀儡戶口。直至上月，見假平台App帳面顯示獲利已超過 800%。事主要求提現被拒，網戀對象與「專家」瞬間集體失聯，最終損失逾$2,600萬港元。

警方提醒市民，即使具備專業金融背景，亦可能因情感破防而中招。警方呼籲將有關訊息轉發給身邊朋友，提高防範意識。

最Hit
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
22小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
5小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」 李修賢寸星爺錢多也沒用 自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
6小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養。
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養
影視圈
21小時前
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
影視圈
20小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
01:09
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
2026-07-30 09:46 HKT
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
飲食
5小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
20小時前