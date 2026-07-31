資深保險女從業員墮網戀 經「男友」介紹投資專家 半年間遭呃走逾$2,600萬

過去一周（7月24至30日），警方共接獲25宗涉及網戀的投資騙案，總損失金額近 $7,000 萬港元 ！其中一宗為一名五旬保險從業員，上年經朋友介紹一名女子表示想與事主商談保險事宜，對方以不熟悉保險為由，介紹女事主予一名自稱從事汽車買賣的「Uncle」跟進，並以WhatsApp聯絡。這名「Uncle」於 WhatsApp 談吐「風流儒雅」，向女事主噓寒問暖。不久，兩人發展為網戀情侶。

「Uncle」又不時宣稱精於投資，向受害人介紹加密貨幣，誘使女事主下載一個加密貨幣投資平台App，其後進一步介紹聲稱是「平台老闆」的專家與事主做朋友，主動幫事主打理電子錢包。

出於信任及高回報誘惑，半年間女事主於香港不同地區，親手將合共逾$400萬港元現金交予騙徒同黨，更多次轉賬合共近$2,200 萬港元至多個由騙徒提供的不同傀儡戶口。直至上月，見假平台App帳面顯示獲利已超過 800%。事主要求提現被拒，網戀對象與「專家」瞬間集體失聯，最終損失逾$2,600萬港元。

警方提醒市民，即使具備專業金融背景，亦可能因情感破防而中招。警方呼籲將有關訊息轉發給身邊朋友，提高防範意識。