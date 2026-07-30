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大埔兩車互撼鐵騎士送院不治 肇事七人車司機被捕 車頭擺有啤酒

突發
更新時間：21:45 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-30 HKT

大埔吐露港公路往九龍方向近運頭塘邨發生奪命車禍。事發於今日（7月30日）晚上7時許，一部七人車與一部電單車相撞，鐵騎士登時倒地重創昏迷。救護員接報趕至，將鐵騎士送往大埔那打素醫院，可惜搶救後不治。警方經初步調查後，將七人車司機拘捕，目前案件仍在調查。

網上流傳事發後片段，可見鐵騎士於快線倒地，附近途經駕駛者停車，協助報警及打死火燈指示其他車輛。現場所見，肇事七人車右邊車頭受損，其掛有兩地車牌，車身貼有區徽以及一間工程公司電話號碼；另外車頭乘客位放有一罐啤酒，未知是否與案有關。

至於電單車捱撞後滑行至七人車數十米外，倒地漏油，警方用木糠處理油污；另外附近地面遺留相信是死者的鞋履。

現場消息指，當時電單車沿快線行駛，突然前方有車輛切入線，電單車急煞收慢，七人車收掣不及撞向電單車，導致意外，目前警方正追查切線私家車下落。事故期間現場部份行車線封閉，交通繁忙。

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