內地歌手李昊紅館騷首日散場混亂 歌迷等直通巴逼爆 永東致歉：大量私家車堵塞

內地歌手李昊昨今兩日（29及30日）於紅館舉行演唱會，不少內地歌迷來港觀看，盛況空前。然而，昨日（29日）頭場晚上約11時左右散場期間，現場卻傳出逼爆場景。當時不少歌迷等候乘搭直通巴過關返回內地，然而等候多時仍未能上車，事後紛紛在社交平台「小紅書」大吐苦水。直通巴公司永東今日（30日）發聲明致歉，並解釋事件源於當時大量等待接客私家車堵塞現場，令巴士未能駛至接載乘客。永東強調已與警方溝通，今日場次將會優化排隊流程。

《李昊「數到一」香港演唱會2026》昨日於晚上8時15分開場，歷時約3小時，至晚上11時左右完畢。然而，不少內地歌迷事後在網上訴苦，表示等候散場巴士期間現場逼爆混亂：「一直在排隊，一直在人擠人，排隊也等好久，11點半结束的，2點還没到皇崗口岸！累麻了！」有內地歌迷將矛頭指向直通巴公司，紛紛呼籲「避雷」，直言：「排隊排成癲子，你根本不知道哪一條是對的隊伍，還有一些半中途就想插進來拿貼纸。」

直通巴公司永東今日在社交平台發聲明致歉，並解釋昨晚是因同一時間大量私家車前往接客，路面交通情況嚴重擠塞，導致其公司巴士無法按原定動線駛入指定位置接載乘客，致使歌迷在演唱會結束後長時間等候，未能及時登車，造成延誤。

永東指當晚公司已與警方協調應變安排，警方迅速回應，實施臨時措施，全力疏導現場交通。至於今晚安排，永東強調已與警方深入溝通，並確定優化方案，已調整現場動線及排隊流程，切實保障乘客的出行體驗。

永東亦提出賠償方案，表示凡購買昨日散場車票的乘客，將一律免費獲贈一張相同線路的去程車票，可適用於深圳、廣州、佛山、中山、江門等任一城市出發至香港市區的班次。永東坦言，昨晚路面大擠塞情況，實非其公司能把控，但承認未能提供順暢的乘車安排，公司責無旁貸。公司將切實檢討，持續改進服務質素。

翻看「小紅書」平台，當中「紅館散場拼車優惠」相關廣告可謂信手拈來。這些廣告標榜：「擔心演唱會散場人擠人、打車排隊到天亮？七座商務車拼車安排上，看完直接上車返程！」目的地除了深圳外，更遠至東莞、佛山甚至廣州等地。不少歌迷都留言表示有意購買，部分廣告帖文甚至已標明「餘位有限」，可見服務之搶手。

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