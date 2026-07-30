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屯門爆水管｜水務署發現新漏點 維修遇高複雜度挑戰　爭取晚上7時前恢復食水

突發
更新時間：13:14 2026-07-30 HKT
發佈時間：13:14 2026-07-30 HKT

屯門青山公路近富發里一地盤於前日（28日）爆食水管，影響怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園等屋苑，昨日（29日）曾暫時恢復供水，惟水務署因發現新漏點，昨晚11時再次暫停供水維修。水務署於Facebook專頁「滴惜仔」指出，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修，爭取今（30日）晚7時前完成工程並陸續恢復食水供應。署方已加強臨時食水供應安排，包括共派出2架水車、超過30個水箱，以及派出供水特攻隊派發樽裝水。

水務署表示，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修。
水務署表示，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修。

水務署工程團隊已評估暫停維修工作、臨時恢復供水再於晚間停水進行維修的可能性，但由於挖掘工程已展開，臨時恢復供水有機會引致大量食水從漏點湧上地面， 對附近道路及附近市民造成影響，故繼續進行及完成維修工程是最審慎的方案。

水務署正全力進行搶修，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，水務署爭取於今日(30日)晚上約7時前完成工程並陸續恢復食水供應，主要涉及怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園四個屋苑的住戶。

水務署派出水車方便市民取水。
水務署派出水車方便市民取水。

昨晚的工程安排在晚間非繁忙用水時段進行，而水務署工程人員亦與房屋署及相關屋苑管理處緊密聯繫，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。在停水期間，大部分住戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要，據水務署觀察，昨晚及今早僅有零星住戶需要到臨時水箱取水。

隨着工程持續，大廈水箱的儲水可能會逐漸用盡。為此，水務署已加強臨時食水供應安排，包括共派出2架水車、超過30個水箱，以及派出供水特攻隊派發樽裝水。鑑於日間外出市民較多，預計實際用水需求相對較少。水務署期望在以上各項安排下，能將工程對市民的影響減至最低。

水務署向受影響居民派樽裝水。
水務署向受影響居民派樽裝水。

水務署會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的臨時食水供應，直至用戶的食水供應恢復正常。

水務署會繼續與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫。本署亦會加派人手以協助在現場的臨時供水服務，為受影響的市民提供適切的支援。就事件為市民帶來不便，水務署表示抱歉。

水務署會將該段喉管納入風險為本水管改善工程，與相關部門（包括民政事務總署、警務處、運輸署及路政署），並與房屋署及屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案。

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