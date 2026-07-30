葵涌廣場童黨｜警拘五青年涉恐嚇 商戶表歡迎 稱可安心做生意

葵涌廣場童黨聚集三樓「TOP世界」區域滋擾鬧事，嚴重影響商戶生意，警方日前拘捕5名青少年。《星島頭條》記者今（30日）重返現場，有商戶表示，警方打擊行動立竿見影，環境回復平靜，他們得以安心做生意。

三樓「TOP世界」飲品店任先生表示，那班童黨放學後多聚集在後巷「煲煙」或聊天，一般逗留兩小時左右，有時大聲喧嘩，嚇怕一些食客，生意大受影響，「佢哋唔敢入嚟搞嘢，只係好嘈，有商戶頂唔順報過警」。他表示，這幾日不見童黨蹤影，顯著平靜，亦見多了警員到來巡邏，環境大為改善。

另一壽司店盧先生指出，在上址開業十多年，近數個月以來，多了童黨聚集，高峰期有十多人，他們主要是喧嘩嬉玩，或講粗口，有時在後樓梯吸煙，有商戶曾向管理處投訴，保安曾勸止無果，直至警方加強巡邏才見成效，環境回復平靜，他們可以安心做生意。

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警方昨日（29日）回覆《星島頭條》查詢時表示，一直關注區內治安和秩序，並注意到相關地點青少年聚集或滋擾市民及商戶，已加強軍裝及便衣人員巡邏，並蒐集情報及分析，至周一（27日）拘捕了5名本地男子（18至21歲），涉嫌「刑事恐嚇」，相信他們曾於有關商場以言語恐嚇商戶。