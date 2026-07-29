粉嶺鐵皮屋火警1男葬身火海 居民懷疑電動單車電池釀禍

今日(29日)凌晨4時許粉嶺靈山村鐵皮屋起火，消防由火場救出一名年約50至60歲男子，惜被證實當場死亡，此外，有部分貓狗亦死亡。消防今早仍繼續在火場射水降溫，防止死灰復燃，刑事探員則到場調查起火原因。據附近街坊表示，起火單位外擺放電動單車，不排除是為電動單車充電的電池起火釀禍。

居民魏小姐指警方方向他們表示，因為要作調查，現場亦有濃煙，相信到今晚或明早才可解封讓居民返回住所。她聽聞起火單位門口有電池起火而造成火警。她說，今凌晨有7至8架消防車到場，警員亦疏散數十名居民到自助洗車場，「當時有鄰居拍門叫火燭逃生。」據她了解，起火單位男戶主與女兒同住。

而劉先生正好住在起火單位隔鄰，「聽到有人嗌，望出嚟見到燒到合合聲，我咪執嘢出嚟，平時見過一架電動單車放在門口充電，好彩我間屋冇燒到。」他與父母同住，三人均幸無恙。