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熊本地震︱港往福岡航班如期出發 返港旅客憶機場遇驚：成場人都喺度搖緊

突發
更新時間：09:24 2026-07-29 HKT
發佈時間：05:08 2026-07-29 HKT

日本熊本縣28日下午爆發黎克特制7.1級極淺層強烈地震，震源深度僅約10公里，波及九州多個縣市，造成多宗建築物倒塌及至少13人死亡。《星島頭條》記者29日凌晨抵達香港國際機場了解情況，本港前往當地的航班運作暫時未受影響，分別於凌晨2時45分及3時45分出發前往福岡的航班均如期起飛，已預訂行程的旅客如常登機出發，未有因地震而打消赴日行程。另一方面，在地震發生時身處九州的港人旅客周二晚上順利返港，多人提及強震瞬間仍驚魂甫定，有港人更直呼「好彩今日即刻走！」

旅行團曾住震央附近酒店 港女返港慶幸逃過一劫

跟隨旅行團遊覽九州的孔小姐返港後表示，旅行團首晚入住的酒店，正正位於今次地震中建築物倒塌的位置旁邊，距離震央極近。地震發生時，她剛好身處福岡機場候機室準備返港，親歷持續數分鐘的劇烈搖晃，她形容：「你係感受到搖緊，成場人都喺度搖緊。」

她又憶述，當時大家都表現緊張，「因為突然響警報，而且不知道發生甚麼事，第一次遇到這種事」。

其旅行團領隊隨後亦證實，發生倒塌的地方正是旅行團首晚下榻的酒店附近。對於能夠按原定計劃於當天順利返港，孔小姐深感慶幸，直言「好彩今日即刻走囉」，否則旅遊也擔驚受怕。

同樣從福岡返港的陳女士表示，地震時她剛巧身處洗手間，亦聽到廣播提醒熊本發生地震，但她沒有在意，未幾洗手間的門便劇烈震動起來，她還以為外面有人敲門，其後才知道是地震令洗手間的門震動。

機場手機警報大作 旅客蹲下護頭水牌水杯劇震

此外，多名當時身處福岡機場的港人旅客回憶，地震發生時均是先收到手機發出的地震警報聲，隨後才感受到搖晃。旅客張先生表示當刻略感驚慌，看見身旁不少旅客即時蹲下，他亦隨即以手護頭，約半分鐘後確認安全才站起。

周小姐則形容當時震感相當明顯，目擊機場內的水牌和水杯「又搖又震」，電力設施亦閃爍了一下。她坦言當時頗為緊張，幸好搖晃僅持續10多秒，加上身在機場大樓內，相對室外較少懸掛物倒塌風險，現場眾人總算保持冷靜，未有出現尖叫叫囂。

 

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