港鐵灣仔站「蒙古漢」月台叫囂突襲 遭南亞男鎖頸摔地拳打制服

港鐵灣仔站月台爆發衝突！網絡社交平台Threads近日流傳3條影片，顯示一名身穿米白色民族風長袍、腰束啡色腰帶及穿長靴的長髮男子，在灣仔站往堅尼地城方向月台，手持黑色長條狀物件，與一名南亞裔男子爆發口角。長髮男期間不時手舞足蹈，多次大力用腳「揼地」叫囂，其後更突襲撞向南亞男，結果遭對方「反制」緊箍頸部倒地連環揮拳，場面混亂。警方證實，案件列作「糾紛」處理。

熱心乘客代接手機舉報 網民笑指「動漫節Cosplay」

網上流傳的影片共有3段。首段影片顯示，該名穿著酷似古裝或民族風服飾的長髮男子，手持黑色長條狀物件，在月台與一名南亞裔男子對峙。長髮男情緒激動，不斷手舞足蹈並大力用腳踏地，雙方最初僅開口爭執，未有即時動武。

然而在第二段影片中，長髮男突然發難向前衝撞南亞男，導致手中的黑色長條狀物件掉落在地。南亞男當時正手持手機相信正在報案，見狀立即放下手機，迅速出手緊箍長髮男頸部。雙方隨即失足重創跌倒在地，南亞男順勢將長髮男壓制在身下並連環揮拳，將對方徹底擊倒。

第三段影片則見到事件吸引多名乘客圍觀，期間一名熱心男子見狀上前勸阻，並順手拾起南亞男掉落在地上的手機，遞到耳邊繼續與電話另一頭的警方通話。

影片隨即引發大批網民熱議，不少人對長髮男的奇特造型及過程發出笑彈：「有種蒙古草原大漢feel」、「技術性擊倒」、「動漫節啫，Cosplay緊」、「等車都有得睇MMA」。

警方列「糾紛」處理 70歲涉案男子已離去

警方表示，於今日（29日）零時03分接獲一名22歲非華裔男子報案，指自己在列車內因眼神問題與一名年約70歲男子發生爭執。該名非華裔男子隨後在灣仔站往堅尼地城方向月台下車並報警求助。警員接報趕抵現場時，該名年約70歲的涉案男子已離去，案件暫列作「糾紛」跟進。