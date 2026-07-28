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長沙灣「足顏」按摩院疑踩過界 兩名26及37歲本地女被捕

突發
更新時間：22:37 2026-07-28 HKT
發佈時間：22:37 2026-07-28 HKT

《星島申訴王》及《東周刊》較早時揭發，所謂「足顏」按摩院近期猶如雨後春筍湧現，以意淫伎倆吸引「戀足客」光顧，引起坊間憂慮傷風敗德。據了解，警方留意到情況，經調查後發現長沙灣一間工廈內相關按摩院，涉嫌提供「踩過界」服務，觸犯《按摩院條例》，遂派員執法，拘捕兩名分別26及37歲的涉案本地女子。

深水埗警區特別職務隊第三隊人員根據線報及經深入調查後，今日（7月28日）突擊搜查長沙灣一工業大廈單位，搗破一間無牌按摩院，懷疑以所謂「足顏」按摩作招徠，以足部為客人提供按摩服務，包括面部，胸部及背部等部位。

相關報道：星島申訴王 | 腳趾插入鼻哥窿 直擊少女及人妻做「足顏技師」踩臉按摩

警方在行動中檢獲一批證物，包括按摩床。警方圖片
警方在行動中檢獲一批證物，包括按摩床。警方圖片

行動中，特別職務隊人員在該單位內拘捕兩名26及37歲本地女子，涉嫌「經營無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」。她們現正被扣留調查。人員亦在行動中檢獲一批證物，包括按摩床、枕頭、地毯及毛巾等。

條例豁免只限同性按摩 或肩以上膝以下

根據香港法例第266章《按摩院條例》，向異性顧客提供全身按摩，或進行由肩部以下至膝部以上身體部位按摩的場所，必須申領按摩院牌照。 如果只提供同性按摩，或是只限於肩部以上（如頭面部、頸部）及膝蓋以下（如足底按摩）的部位，則可獲豁免申領該牌照。

警方重申，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪，最高刑罰可處罰五萬元及監禁六個月。

相關報道：《東周刊》第1194期｜踢爆變種「按摩店」意淫招專吸戀足客

兩名本地女子，涉嫌「經營無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」被捕。警方圖片
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