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熊本7.1級地震｜多個本港旅行團身處九州 入境處：至今未有接獲港人求助

突發
更新時間：19:03 2026-07-28 HKT
發佈時間：19:03 2026-07-28 HKT

日本熊本縣今日（28日）發生7.1級強烈地震，全九州均感受到震動，當局一度發出海嘯警報。香港旅遊業議會表示，估計目前有大約15個本港旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部人安全。入境處回覆《星島頭條》查詢時表示，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐福岡總領事館、香港駐東京經濟貿易辦事處、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況，至今未有接獲港人求助。

相關新聞：熊本7.1級地震｜有旅客團被困高速公路 旅議會：15個旅行團在九州 全部旅客安全

入境處表示會繼續與公署、總領事館、經貿辦、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展，呼籲身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。 

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