屯公泥頭車卡板飛墮路面險擊中尾隨車輛 警控43歲司機涉負載物不穩固

一輛泥頭車日前在屯門公路行駛期間，懷疑車上貨物堆疊過高，數塊木卡板凌空飛脫跌落路面，險些擊中後方車輛，引起網民熱議。警方經調查後檢控43歲本地男泥頭車司機，涉嫌「負載物不穩固」。

警方表示，新界南總區交通部人員留意到近日網上流傳一段短片，片段顯示一輛泥頭車於7月21日下午沿屯門公路往九龍方向行駛期間，因車斗內的建築廢料未有妥善穩固，導致數塊木卡板跌落路面，不但令其他駕駛者需要作出閃避，更對其他道路使用者構成危險。

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警方主動就案件展開調查。經深入調查後，人員今日（28日）根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第57條，檢控該名43歲本地男泥頭車司機，涉嫌「負載物不穩固」。事件中無人報稱受傷。

警方重申，任何人在道路上駕駛汽車須確保任何負載物已適當地固定在該車輛上或已盛載在該車輛上或該車輛內。「負載物不穩固」屬嚴重交通罪行，最高可被判監禁3個月以及罰款5000元。

早前社交平台流傳一段影片，片中見到當時正值下雨天，一輛黃色泥頭車沿屯門公路往荃灣方向行駛，駛經近深井一條行人天橋底時，車斗內疑載有大量建築材料，其中數塊木卡板懷疑因堆放過被吹起，隨即凌空翻轉飛出車外，跌落行車線中央，橫亙路面，幸尾隨的車輛在安全情況下切線，避過障礙物繼續行駛。