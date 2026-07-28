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有意圖傷人罪成一周前判監2月 消息指何伯醫院病逝

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更新時間：13:23 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:23 2026-07-28 HKT

因子女爭產風波而廣為人認識的「何伯」何煊，早前因襲擊何太葉秀定的案件，承認有意圖而傷人罪，在區域法院被判監2個月。何伯自5月20起還押，刑期已滿，惟判刑至今僅一個星期，今日（28日）傳來噩耗，何伯已於近日在醫院離世，終年79歲。

何伯在內地出生，及後於1963年來港定居，其前妻於2016年去世，他在2024年與何太葉秀定結婚。兩人婚後不久關係變差，去年5月何太欲離開同居單位時，何伯從後用摺刀襲擊她，他被捕後稱「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯早前承認控罪，於去年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

審訊期間，何伯需以輪椅代步出庭應訊，惟他其後因身體抱恙入院，兩度缺席判刑聆訊。區域法院法官陳廣池於上周二（21日）判刑時表示，何伯因病留院缺席聆訊，惟再度押後實屬不公，而本案是典型因愛成恨的傷人案，考慮何伯年老及何太沒有永久傷勢等因素，判何伯入獄2個月。

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