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荃灣酒店變私煙儲存中心 海關搗破檢25萬支懷疑私煙 拘兩無業漢

突發
更新時間：01:54 2026-07-28 HKT
發佈時間：01:54 2026-07-28 HKT

香港海關周一（27日）在荃灣一間酒店搗破一個私煙儲存中心，檢獲約25萬支懷疑私煙，市值約110萬元，應課稅值約84萬元，並拘捕兩名男子。

海關根據情報分析，周一在荃灣一間酒店展開反私煙行動。經調查後，相信酒店內兩間房間被用作處理及儲存私煙，遂拘捕兩名涉案男子。海關其後在兩間涉案房間內檢獲共約25萬支懷疑私煙，以及大量行李袋。兩名被捕男子分別45歲及48歲，均報稱無業，現正被扣留調查。

海關相信，不法分子利用酒店房間作為私煙集散點，將私煙重新整理及裝箱後，供應本地各區，或運往物流場再轉口至外地。海關會繼續追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關其後在兩間涉案房間內檢獲共約25萬支懷疑私煙。海關提供
海關其後在兩間涉案房間內檢獲共約25萬支懷疑私煙。海關提供

海關重申，會繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同走私渠道。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關呼籲市民，如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過電郵（[email protected]）及網上表格舉報。

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