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跨部門東九龍反黑工聯合行動 拘捕17人 最小僅16歲

突發
更新時間：01:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：01:30 2026-07-28 HKT

警方東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同相關部門， 周一（27日）展開代號「冠軍」(CHAMPION) 的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，行動共拘捕17人。

行動中，13名內地男子、兩名內地女子、一名非華裔男子和一名本地男子，年齡介乎16至62歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「協助及教唆他人違反逗留條件」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

跨部門東九龍反黑工聯合行動 拘捕17人 最小僅16歲。警方提供
跨部門東九龍反黑工聯合行動 拘捕17人 最小僅16歲。警方提供

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁十年。

警方指，會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。

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