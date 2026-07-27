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旺角兩自提點接連遇竊失貨失現金 警查天眼拘40歲越南漢

突發
更新時間：23:16 2026-07-27 HKT
發佈時間：23:16 2026-07-27 HKT

 

旺角一連兩日有自提點接連遇竊，警方翻查店內的閉路電視及作出調查，於今日（27日）下午在旺角拘捕一名持行街紙的40歲越南籍男子涉嫌「爆竊」。

第一宗案件發生於昨日（26日）下午1時許，警方接獲通州街137號的「極兔速遞」自提點的負責人報案，指店內多件包裹被人刑事毀壞，其中更有部份包裹遭掏空，內裡空空如也。警員翻查店內的閉路電視，見到一名戴紅色帽、口罩及手套的賊人在凌晨3時57分潛入店內「摷貨」，大約30分後離開。警員將案件列作「爆竊」處理。

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第二宗案件發生於今日下午2時左右，旺角山東街24號一間「菜鳥」自提點亦報稱遇竊。職員發現店內有15個包裹和2400多元現金失竊，隨即報警。警員到場翻查店內閉路電視，見到一名戴cap帽的賊人在凌晨時份曾兩度進入自提點。

兩間店鋪經點算後共損失約2400元現金及22件貨物，旺角警區特遣隊人員翻查閉路電視及作出調查，於今午在旺角以涉嫌「爆竊」拘捕一名持行街紙的40歲越南籍男子。行動中，警員檢獲一個背包及一雙運動鞋，該名男子現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。

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