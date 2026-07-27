紅磡超市鼠蹤橫行 百佳急消毒 食環實地視察執法

近日有網民揭發紅磡一間百佳超級市場在深夜出現鼠患，多隻老鼠在店內進食蔬果及零食。百佳事後回應指，已即時銷毀受影響食材及進行全面清潔。食環署對事件表示極為重視，已突擊巡查涉事超市並發出法定通知要求限期糾正。

據網民於7月15日發布的帖文指出，在深夜約0時經過紅磡家維邨一間已關門的百佳超市時，目擊店內有老鼠大搖大擺地徘徊，爬經零食水果等，直言場面震撼，「以為百佳係佢哋屋企」。網民憂慮長者及兒童誤食受污染食物會引發嚴重後果，促請超市翻查閉路電視並改善衛生。

百佳其後留言回應事件，強調一直非常重視店舖環境衛生及食品安全。超市表示接獲反映後，已第一時間聯同專業滅鼠公司到場處理，即時棄置受影響食材，並完成全面的清潔及消毒工作。百佳承諾已進一步加強店內蟲鼠防治措施，將持續加密巡查及監察，以減低同類情況再次發生。

食環署周一（27日）表示，經主動出擊突擊巡查，發現店內牆身有孔洞及鼠跡，已即時發出法定通知，要求限期內糾正。同時，署方亦主動巡查附近私人處所，並就屋邨商場發現鼠跡向大廈管理負責人或業主發出另外2張法定通知。署方強調，會落實「連續覆核巡查」，確保防鼠措施落實到位。

在跨界協作與宣傳教育方面，食環署稱已聯同九龍城區議員前往屋邨及商場實地視察，並善用熱能偵測攝錄機追蹤鼠跡，有關技術將於2026年7月推展至房協出租屋邨。此外，署方的《滅鼠約章》截至今年6月已涵蓋約840個住宅處所及120個商場，覆蓋77萬住戶與7,600個商戶，並會為參與機構提供免費專業技術支援，期望透過官民合作建構無鼠社區。