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颱風紅霞｜紅帽賊9號風球下潛大角咀自提點 30分鐘內拆多個包裹「尋寶」

突發
更新時間：18:46 2026-07-26 HKT
發佈時間：18:46 2026-07-26 HKT

強颱風紅霞吹襲本港，天文台一度發出9號風球，其間竟有賊匪潛入大角咀明德中心地下一間快遞自提點，大肆搜掠，逐個包裹打開偷取裡面的物品。自提點負責人指店內設有閉路電視，清楚拍到賊人犯案的過程，又呼籲顧客可致電平台客服索償有關損失。

現場為大角咀通州街135至137號明德中心地下的自提點「極兔速遞」。今日（26日）下午1時許，警方接獲自提點的負責人報案，指店內大約30件包裹及貨物被人刑事毀壞，其中更有部份包裹遭掏空，內裡空空如也，現場一片狼藉。警員接報到場調查，並翻查店內的閉路電視，正追緝在逃賊人的蹤影，暫時未有人被捕，案件列作「爆竊」處理。

負責人羅小姐指昨日（25日）是星期六，營業時間為中午12時至晚上7時，離開時在大門鎖上密碼鎖才離開，惟至今日返回舖頭準備開門，發現密碼鎖被打開，店內遭大肆搜掠，大部份的包裹更被打開，隨即翻查店內的閉路電視，驚見一名戴紅色帽、口罩及手套的賊人在凌晨3時57分潛入店內，翻查店內大大小小的包裹，大約30分後離開。

根據她提供的閉路電視片段所見，賊人逐一將貨架上的貨品拿下，之後用𠝹刀𠝹開包裹外層的綠色膠紙，再打開紙箱或膠袋。其間有一個比較大的包裹放在貨架頂，賊人𠝹開膠紙後，再拿下來打來取走箱內的物品。

羅小姐坦言，不知道每件包裹內有甚麼東西，所以未知顧客的損失，只能向每名到場取件的顧客講述事件，再要求他們致電平台客服索償有關損失。

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